Cor 10:09 Alghero-Luogosanto vale un campionato Campionato di Promozione girone B (29ª giornata): Sabato 21 marzo, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà il Luogosanto. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. La sfida vale la promozione diretta



ALGHERO - La squadra arriva a questo appuntamento in un momento decisivo del proprio percorso: novanta minuti che potrebbero scrivere una pagina storica. Con una vittoria, infatti, l’Alghero avrebbe la concreta possibilità di conquistare il campionato con sei giornate di anticipo e centrare la promozione in Eccellenza, traguardo che rappresenterebbe il coronamento di un lavoro intenso e continuo portato avanti durante tutta la stagione.



Di fronte ci sarà un avversario determinato, pronto a dare battaglia, ma i giallorossi sono chiamati a rispondere con carattere, concentrazione e spirito di squadra, elementi che li hanno accompagnati fin qui. Sarà una gara da vivere tutta d’un fiato, in cui il sostegno del pubblico potrà fare la differenza. Per questo motivo, l’invito è rivolto a tutti: «riempire il “Pino Cuccureddu” e spingere insieme i ragazzi verso un obiettivo che può entrare nella storia del club e della città».