Cor 8:53 Lavoro nero nel Nuorese: maxi-sanzioni Violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro nero: ammende e sanzioni amministrative per un totale di 30.646,00 euro e recupero di contributi previdenziali e assicurativi pari a euro 3.500,00 euro



NUORO - Nel bimestre trascorso, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Nuoro e del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, in collaborazione con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno conseguito importanti risultati operativi. I servizi sono stati predisposti nell’ottica di prevenire gli incidenti in ambienti lavorativi, contrastare il lavoro irregolare e l’utilizzo dei lavoratori in “nero”, nella considerazione che le violazioni prevenzionistiche commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti, risultano talvolta corollario del mancato rispetto della normativa sulla legislazione sociale e delle procedure di sicurezza.



Nel complesso, in varie località, nel territorio di competenza dell’ITL di Nuoro (Nuoro, San Teodoro, Budoni, Tortolì, Arbatax, Baunei e Santa Maria Navarrese), e in collaborazione con le Stazioni Carabinieri competenti, sono state ispezione 14 aziende, attive in diversi settori produttivi (soprattutto edilizia e pubblici esercizi). Tutte hanno presentato delle irregolarità, sia per l’impiego di lavoratori irregolari e “in nero” che per inadempienze di natura prevenzionistica. Dei 35 lavoratori verificati, 25 sono risultati irregolari, per inosservanze connesse all’esecuzione del rapporto di lavoro, e 7 “in nero” (di cui un extracomunitario con permesso di soggiorno), privi di copertura previdenziale, assicurativa e di regolare contratto.



Particolare attenzione è stata posta nel controllo dei cantieri edili dove le principali irregolarità hanno riguardato l’impiego di lavoratori “in nero” e varie violazioni sulla sicurezza, quali l’impiego di lavoratori privi di visita medica di idoneità al lavoro e di tessera di riconoscimento, l’utilizzo nei cantieri di passerelle, ponti su cavalletti, attrezzatura da lavoro e dispositivi di protezione individuale non conformi alla normativa vigente. Nelle attività commerciali e negli esercizi pubblici veniva riscontrata la presenza di lavoratori in nero, senza contratto e senza tutela previdenziale.



Le attività hanno portato l’irrogazione di sanzioni amministrative e contravvenzionali per un importo complessivo di 30.464,00 euro e al recupero di contributi previdenziali e assicurativi pari a euro 3.500,00 euro. L’attività del NIL e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro prosegue con continuità su tutto il territorio della Provincia, al fine di contrastare con fermezza il lavoro irregolare e garantire ambienti di lavoro sicuri e rispettosi della dignità dei lavoratori.