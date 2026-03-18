Cor 10:00 Rottamazione ingolfata ad Alghero: critiche «Il sindaco Cacciotto e l’assessore al bilancio Daga - chiarisce Cocco - non possono continuare a tergiversare. Ancora più grave sono le dichiarazioni ideologiche dell’assessore». Fratelli d´Italia Alghero all´attacco dell´amministrazione comunale



ALGHERO - «La rottamazione quinquies rappresenta uno strumento concreto per consentire a famiglie e imprese di mettersi in regola e, allo stesso tempo, migliorare la capacità di riscossione del Comune. Eppure, ad Alghero tutto è ancora fermo». Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia. «È un tema che Fratelli d’Italia ha sollevato sin da gennaio – prosegue Cocco – ma oggi a poco più di un mese dalla scadenza del 30 aprile per l’adesione, l’amministrazione non ha ancora avviato alcun percorso. Un ritardo grave, che rischia di penalizzare cittadini e imprese».



«Il sindaco Cacciotto e l’assessore al bilancio Daga - prosegue Cocco - non possono continuare a tergiversare. Ancora più grave sono le dichiarazioni ideologiche dell’assessore Daga che ha definito la rottamazione una “scorciatoia" per gli evasori. Una lettura sbagliata e pericolosa».



«In un paese in cui succede che imprese e famiglie abbiano difficoltà a pagare le tasse – chiarisce Cocco – la rottamazione rappresenta un'occasione di ripartenza e una possibilità concreta a chi vuole mettersi in regola, pagando il dovuto senza il peso di sanzioni e interessi. È una misura di equità fiscale e di buon senso, già adottata o in via di adozione in altri Comuni». «Rallentare questo percorso per pregiudizio ideologico – conclude Cocco – significa commettere un grave errore. Il tempo sta scadendo: l’amministrazione porti subito il regolamento in Consiglio comunale».