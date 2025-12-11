 Skin ADV
Alguer.itnotiziesassariAmbienteTrasporti › Da Sennori bus per Capodanno nelle piazze
S.A. 8:30
Da Sennori bus per Capodanno nelle piazze
Bus navetta per i concerti in piazza del Capodanno a Sassari, Castelsardo, Olbia e Arzachena ma non per Alghero
Da Sennori bus per Capodanno nelle piazze

L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Sennori ha attivato il servizio di bus navetta riservato ai residenti per raggiungere le principali piazze del nord Sardegna dove si svolgeranno i concerti di Capodanno. I bus partiranno dalla fermata di fronte al cimitero di Sennori la sera del 31 dicembre e accompagneranno in sicurezza ragazzi e adulti a Sassari, Castelsardo, Olbia e Arzachena. Per Sassari, concerto Max Pezzali: saranno disponibili due bus da 50 posti; per Castelsardo, concerto J-Ax e Anna Pepe: un bus da 50 posti; per Olbia e Arzachena, concerti Marco Mengoni e Achille Lauro: un bus unico da 50 posti.
