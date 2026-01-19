S.A. 10:23 «Presi in giro e sbeffeggiati su treno idrogeno» Il duro attacco del Comitato Zonale Nurra contro Porta Terra, in occasione dell´incontro del sindaco Cacciotto e l´assessore Marinaro con l´assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu







E concludono contestando lo svolgimento del progetto: «Risparmiateci per cortesia la pantomima dei lavori ad ogni costo per non perdere i fondi ottenuti con il PNNR e con i Fondi di Coesione perché nessuno ha mai contestato l’opera nella sua idea di collegamento strutturale tra le città dell’Area Metropolitana e l’aeroporto di Alghero ma si sta cercando di far capire l’inutilità di questa scelta progettuale così come concepita e strutturata, che non da vere risposte alla mobilità del territorio spendendo inutilmente una valanga di quattrini. Evitate anche il piagnisteo sugli attacchi ambientalisti che possono compromettere l’opera perché, è bene ricordare, sono quegli stessi valori “ambientali” usati in campagna elettorale per conquistare il terreno elettorale, riproposti ogni tanto all’occorrenza in qualche progetto, ma che poi nei fatti non si mettono in pratica. Alghero città di conquista, agro territorio di nessuno, politica locale piegata al supremo bene di partito, cittadini sbeffeggiati per aver posto in essere il loro diritto di “pensare” e diritti negati. Tant’è!». ALGHERO - «Benvenuti ad Alghero dove tutti i conquistatori possono venire a fare incetta di voti per poi lasciare in braghe di tela la città. Ma la colpa non è del cittadino che incolpevolmente, forse anche superficialmente, crede nel nuovo “conquistadores” in cerca di voti, ma è della politica locale che forse in maniera scientifica approfitta costantemente dell’ignavia di una città silente abituata a non difendersi e a farsi conquistare. Ecco, quello che abbiamo sentito ieri in conferenza stampa è proprio questo». E' il Comitato Zonale Nurra ad intervenire ancora una volta sul progetto del Treno a idrogeno e ad attaccare Porta Terra, stavolta in occasione dell'incontro del sindaco Cacciotto e l'assessore Marinaro con l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu [ LEGGI ].«L’assessore Regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, che ringraziamo per la determinazione e la franchezza con la quale chiarisce la posizione della Regione Sardegna, spazza ogni dubbio sul prosieguo del progetto “Treno a Idrogeno” chiarendo senza mezzi termini che la decisione è stata presa anni fa, che la maggioranza di centro sinistra prosegue in piena continuità con l’ex amministrazione regionale Solinas appoggiando l’opera e tira dritto nel proseguire senza se e senza ma» tuonano dal Comitato e proseguono: «l’amministrazione Cacciotto, eletta con i voti di una coalizione di centro sinistra allargato, ha posto nel suo programma elettorale una chiara opposizione al progetto “TRENO Idrogeno” che gli ha garantito il sostegno di una buonissima parte delle associazioni ambientaliste, di quella parte dell’elettorato di sinistra che ancora crede nella partecipazione come valore fondante, oltre che di tutti i partiti che appoggiavano il progetto della “Metro-tranvia” con visione e di ispirazione del Partito Democratico».«Ma, ricordiamo ai più, che il Sindaco Cacciotto e da qualche mese anche il consigliere Moro e la consigliera Podda, sono dello stesso partito dell’Assessore Antonio Piu. Non fanno tutti parte della stessa coalizione di centro sinistra che ha vinto le elezioni sia in città che in Regione? Vorremmo pensare che è un corto circuito istituzionale ma ci viene da dire che è l’ennesima presa in giro bella e buona, perché delle parole spese dalla politica cittadina in campagna elettorale, nei tavoli di confronto, nel consiglio comunale aperto e nella commissione speciale l’assessore regionale ne fa carta straccia e chiarisce a tutti che la politica locale non ha margini di manovra e nulla conta rispetto a decisioni prese in altre sedi» incalzano dal Comitato.E concludono contestando lo svolgimento del progetto: «Risparmiateci per cortesia la pantomima dei lavori ad ogni costo per non perdere i fondi ottenuti con il PNNR e con i Fondi di Coesione perché nessuno ha mai contestato l’opera nella sua idea di collegamento strutturale tra le città dell’Area Metropolitana e l’aeroporto di Alghero ma si sta cercando di far capire l’inutilità di questa scelta progettuale così come concepita e strutturata, che non da vere risposte alla mobilità del territorio spendendo inutilmente una valanga di quattrini. Evitate anche il piagnisteo sugli attacchi ambientalisti che possono compromettere l’opera perché, è bene ricordare, sono quegli stessi valori “ambientali” usati in campagna elettorale per conquistare il terreno elettorale, riproposti ogni tanto all’occorrenza in qualche progetto, ma che poi nei fatti non si mettono in pratica. Alghero città di conquista, agro territorio di nessuno, politica locale piegata al supremo bene di partito, cittadini sbeffeggiati per aver posto in essere il loro diritto di “pensare” e diritti negati. Tant’è!».