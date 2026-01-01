Alguer.it
11:36
Il venerdì apre la Biblioteca a Maristella
Il laboratorio “Biblioteca di Borgata” funzionerà dalle ore 16,30 alle 17,30 di ogni venerdì non festivo e ha una dotazione di circa 100 volumi
Il venerdì apre la Biblioteca a Maristella

ALGHERO - Da venerdì 6 marzo 2026 prenderà il via il Laboratorio “Biblioteca di Borgata”. Il Laboratorio a cura dei componenti dell’Associazione locale EduEcoAgroMaris consentirà agli abitanti di consultare in loco e/o prendere in prestito i libri presenti nella biblioteca. La dotazione libraria, di circa 1000 volumi, consiste in volumi derivanti dalla biblioteca di borgata già funzionante anni or sono, integrata da donazioni di volumi più recenti da parte di privati cittadini. EduEcoAgroMaris è stata costituita nel 2015 e per Statuto si prefigge di promuovere la partecipazione alla vita sociale della borgata attuando progettazioni e forme di conoscenza nei settori educativi, ecologico e agroalimentare. L’associazione ha curato e/o collaborato in varie iniziative, per citarne alcune: Primavera al Parco, Mondorurale, Porto Conte Tappe, Sos Fruttos de Sa Terra, laboratori di Pane Tipico Sardo, di dolci, sino ad arrivare alla Prima Festa dell’Olio Evo che con grande partecipazione di pubblico ha celebrato e valorizzato la principale produzione locale, l’olio di oliva. Il laboratorio “Biblioteca di Borgata” funzionerà dalle ore 16,30 alle 17,30 di ogni venerdì non festivo.
