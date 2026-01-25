Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaLibri › Al Tanit la guida (semi) seria per genitori
Cor 20:15
Al Tanit la guida (semi) seria per genitori
Giorgia Pinna incontra i lettori e presenta il libro "Vieni qui che non ti faccio niente. Guida (semi) seria per i genitori di oggi e domani" - Giacovelli Editore
Al Tanit la guida (semi) seria per genitori

SASSARI - Essere genitori oggi significa fare i conti con consigli non richiesti, aspettative sociali e la sensazione di non essere mai abbastanza. Questo libro non promette ricette facili, ma offre uno sguardo autentico e concreto: una bussola capace di orientarsi tra le sfide quotidiane dell’educazione. Attraverso riflessioni e spunti pratici, l’autrice accompagna i genitori a ritrovare fiducia, a sentirsi meno soli e a comprendere che il compito più importante non è “fare tutto bene”, ma esserci davvero. Sabato 31 gennaio, alle ore 18, l'autrice pedagogista e divulgatrice sarda, Giorgia Pinna, farà quattro chiacchiere sul suo libro "Vieni qui che non ti faccio niente. Guida (semi) seria per i genitori di oggi e domani" (Giacovelli editore). Dialogheranno con Giorgia Pinna le libraie Marta Marras e Sara Sotgiu.

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/1/2026
Vindice Lecis col suo romanzo storico ad Alghero
Venerdì 30 gennaio ale 18,30 Vindice Lecis sarà ad Alghero, presso la Torre Sulis, per presentare Arbarée. Le avventure del capitano Montonaro. Un avvincente romanzo che racconta le gesta di un personaggio poco conosciuto della storia sarda
18/1Sebastiano Mavuli: il libro ad Alghero
20/1 Mauro Cossiga, il libro all´Archivio storico
14/1Il libro di Bernardo Brau a Orotelli
27/12Libri in galleria al bastione di Saint Remy
16/12Bibliomise: fiabe e racconti sonori
15/12Soldats abandonats, il romanzo di Gavino Balata
9/12Liliana Cano, il libro all’ExMè di Nuoro
6/12Frulio presenta "Filomena guarda il mare"
27/11A Sassari 3 giorni dedicati all’editoria sarda
25/11Alghero libri: famiglie in libreria
« indietro archivio libri »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
26 gennaio
Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
25 gennaio
Olmedo: schianto nella notte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)