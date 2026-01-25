Cor 20:15 Al Tanit la guida (semi) seria per genitori Giorgia Pinna incontra i lettori e presenta il libro "Vieni qui che non ti faccio niente. Guida (semi) seria per i genitori di oggi e domani" - Giacovelli Editore



SASSARI - Essere genitori oggi significa fare i conti con consigli non richiesti, aspettative sociali e la sensazione di non essere mai abbastanza. Questo libro non promette ricette facili, ma offre uno sguardo autentico e concreto: una bussola capace di orientarsi tra le sfide quotidiane dell’educazione. Attraverso riflessioni e spunti pratici, l’autrice accompagna i genitori a ritrovare fiducia, a sentirsi meno soli e a comprendere che il compito più importante non è “fare tutto bene”, ma esserci davvero. Sabato 31 gennaio, alle ore 18, l'autrice pedagogista e divulgatrice sarda, Giorgia Pinna, farà quattro chiacchiere sul suo libro "Vieni qui che non ti faccio niente. Guida (semi) seria per i genitori di oggi e domani" (Giacovelli editore). Dialogheranno con Giorgia Pinna le libraie Marta Marras e Sara Sotgiu.



Foto d'archivio