S.A. 15:18 Online sito del sistema bibliotecario di Sassari Il sito mette in rete le biblioteche di piazza Tola, Caniga e Li Punti, offrendo uno spazio unico e intuitivo per cercare libri, consultare il catalogo, scoprire i servizi disponibili e restare aggiornati sulle iniziative culturali



SASSARI - Prosegue il percorso avviato negli ultimi anni per rendere le biblioteche comunali luoghi di incontro, di conoscenza, di scambi e condivisioni. Dopo i tanti appuntamenti e laboratori per tutte le età, ora il sistema bibliotecario conquista anche il web, con il nuovo sito. Un portale rinnovato, pensato per rendere le biblioteche comunali ancora più accessibili e vicine ai cittadini e che si aggiunge a quello già esistente dell’archivio storico, che ogni anno conta decine di migliaia di accessi.



Il sito mette in rete le biblioteche di piazza Tola, Caniga e Li Punti, offrendo uno spazio unico e intuitivo per cercare libri, consultare il catalogo, scoprire i servizi disponibili e restare aggiornati sulle iniziative culturali. Particolare attenzione è stata riservata alla semplicità di navigazione e all’accesso diretto alle risorse digitali, oltre – naturalmente – all’accessibilità per tutte e tutti. Il catalogo consente ricerche mirate all’interno del sistema bibliotecario comunale, evitando consultazioni dispersive su scala regionale. In pochi clic è possibile verificare la disponibilità di libri, riviste, dvd e cd musicali, oltre a effettuare ricerche dedicate a specifiche tipologie di materiali, come libri per bambini e ragazzi, libri a grandi caratteri, libri antichi e libri sardi. Il portale è integrato con le piattaforme di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine e Rete Indaco, che permettono di sapere se il materiale cercato è disponibile anche in formato digitale, ampliando le opportunità di lettura e consultazione. Un’interessante idea, sempre volta alla diffusione della passione per la lettura, è la sezione “la vetrina delle novità”, costantemente aggiornata con gli ultimi arrivi, la possibilità di iscriversi online tramite Spid o Cie, e la sezione “Scelti per voi”, con bibliografie tematiche e suggerimenti di lettura per adulti e ragazzi. Spazio anche agli eventi, alle iniziative culturali e alle attività promosse dal sistema bibliotecario.



Ampia e dettagliata la sezione dedicata alle informazioni pratiche, con orari, recapiti, servizi e modulistica. Il sito valorizza inoltre la storia della biblioteca comunale, dalle origini legate alla donazione di Pasquale Tola, che offrì la propria biblioteca al Municipio di Sassari per dare alla città un’istituzione pubblica di cui era priva. Con il nuovo sito, il sistema bibliotecario del Comune di Sassari compie un ulteriore passo verso innovazione, accessibilità e diffusione della conoscenza, offrendo alla comunità uno strumento moderno per avvicinarsi ai servizi bibliotecari e alla lettura.

Ma non solo. Da oggi l’Archivio storico e la biblioteca comunali sono anche sui social, con nuovi account Facebook e Instagram, per rafforzare il dialogo con la cittadinanza e avvicinare un pubblico sempre più ampio al patrimonio culturale della città. Giorno dopo giorno, la Biblioteca e l’Archivio racconteranno nelle loro pagine le proprie attività, valorizzeranno libri, riviste, documenti e fondi storici, promuoveranno eventi, iniziative e servizi, condividere curiosità, immagini e approfondimenti legati alla storia e alla memoria di Sassari. I profili Facebook e Instagram diventeranno spazi di incontro virtuale, pensati per informare, stimolare la partecipazione e creare una comunità attiva intorno ai luoghi della conoscenza e della memoria collettiva.