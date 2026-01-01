Cor 16:24 Sebastiano Mavuli: il libro ad Alghero L’Associazione Fondo VP-Sardinia, ars pro natura, inaugura il programma culturale 2026 col romanzo-sorpresa di Sebastiano Mavuli, Contro il destino. Con l’autore dialoga Valentina Piredda-Sardinia



ALGHERO - L’Associazione Fondo VP-Sardinia, ars pro natura, inaugura il programma culturale 2026 col romanzo-sorpresa di Sebastiano Mavuli, Contro il destino. Con l’autore dialoga Valentina Piredda-Sardinia. La presentazione pubblica si svolge in partenariato con la Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero che ospita l’evento nella sede sui Bastioni Marco Polo 27, venerdì 23 gennaio, alle ore 17.30.



“In una Sardegna aspra e selvaggia, dove le antiche tradizioni si scontrano con la brutalità del mondo moderno, la famiglia Corrias lotta per la sopravvivenza. Quando il padre viene arrestato e lo zio costretto alla latitanza, il giovane Bachis è costretto a crescere in fretta, prendendo sulle sue spalle il peso di un’intera famiglia e il fardello di una faida antica. (…) Bachis si troverà a fare delle scelte impossibili, in un crescendo di suspense (…)



Un romanzo coinvolgente che esplora i temi della lealtà familiare, della giustizia e del prezzo della vendetta, sullo sfondo di un’isola affascinante e selvaggia “(estr. dalla quarta di copertina).

Sebastiano Mavuli, è nato ad Anela, piccolo paese del Goceano in Provincia di Sassari e vive ad Alghero. Si è laureato a Firenze in Scienze Forestali nel 1978. Rientrato in Sardegna ha lavorato alla Direzione degli Ispettorati Forestali e Foreste Demaniali di Tempio Pausania, Oristano e Sassari.



Dopo il pensionamento si è dedicato principalmente alla propria campagna e alla scrittura, passione che – a detta dell’autore – compare improvvisamente. Contro il destino è il primo romanzo di Sebastiano Mavuli. L’incontro col pubblico di venerdì 23 gennaio sarà occasione per approfondire il processo di creazione e il prodotto di questa passione. Si consiglia la prenotazione all’indirizzo mail: ass.fondovpsardinia@gmail.com