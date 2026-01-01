Cor 14:33 Vindice Lecis col suo romanzo storico ad Alghero Venerdì 30 gennaio ale 18,30 Vindice Lecis sarà ad Alghero, presso la Torre Sulis, per presentare Arbarée. Le avventure del capitano Montonaro. Un avvincente romanzo che racconta le gesta di un personaggio poco conosciuto della storia sarda



ALGHERO - A dialogare co lui ci sarà Massimiliano Fois. L'appuntamento è organizzato dalla libreria Cyrano in collaborazione con la Fondazione Alghero.



Sardegna, 1474. L’esercito del marchese di Oristano e conte del Goceano, Leonardo di Alagòn, muove guerra ai feudi del viceré Nicolò Carroz. A guidarlo è Nicola Montonaro, capitano aitante e avventuriero, che in pochi mesi spinge le sue milizie fino alle porte di Cagliari. Ma la sua aperta ostilità verso la Corona d’Aragona, padrona dell’isola, lo rende presto ingombrante perfino allo stesso Alagòn. Imprigionato e poi affidato al corsaro Charles Alleman, cavaliere dell’Ordine di San Giovanni, il capitano trascorre lunghi mesi in mare tra attacchi a navigli barbareschi e aragonesi.

Il richiamo della sua terra lo riporta in Sardegna: nel 1478 partecipa alla battaglia di Macomer, dove il marchesato viene travolto. A tramandarne la memoria è lo scrivano Salvatore Gusay, detto il poeta, incaricato di seguirlo e trascriverne le gesta fino alla lontana Rodi, durante l'assedio della città da parte dei turchi ottomani. Attraverso il suo sguardo acuto e ironico ci giunge la descrizione non solo della vita di Montonaro, le sue avventure e gli innumerevoli amori, ma soprattutto l’eco di un sogno di libertà mai sopito. Quello di Arbarée, Arbarée!



Condaghes editore, 2025 , pagine 184, 15 euro (cartaceo), 4,99 (ebook). Vindice Lecis ha lavorato per 35 anni come redattore, capo cronista, capo redattore e inviato in sei testate del Gruppo editoriale l’Espresso (La Nuova Sardegna, Il Centro, La provincia Pavese, La Nuova Ferrara, La Gazzetta di Reggio, Agl-Agenzia giornali locali).