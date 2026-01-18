Cor 19:07 Mauro Cossiga, il libro all´Archivio storico Giovedì 22 gennaio sarà presentato a Sassari il libro La scoperta di Daniele di Mauro Cossiga. L’appuntamento era inizialmente in programma lo scorso novembre, ma è stato necessario rinviarlo



SASSARI - Giovedì 22 gennaio alle 17.30, nella sala conferenze dell’Archivio storico comunale in via dell’Insinuazione, sarà presentato il libro "La scoperta di Daniele" di Mauro Cossiga. L’appuntamento era inizialmente in programma lo scorso novembre, ma è stato necessario rinviarlo. Si tratta di un racconto intriso di magia che accompagna il lettore in un’avventura dove la storia del Risorgimento, la storia di Sassari e la figura del noto letterato e storico cittadino Enrico Costa diventano lo sfondo della crescita adolescenziale del protagonista che attraverso questa esperienza prende coscienza di sé, del suo ruolo nella comunità e della propria identità. Magia, amore e scoperta di sé si fondono in un racconto che invita a riflettere sul nostro passato e sul percorso che ci conduce a diventare chi siamo. A dialogare con l'autore sarà Daniela Scano. Letture di Maurizio Giordo. L’evento, a ingresso libero, rientra nel programma di iniziative della biblioteca dell’Archivio storico dedicate alla promozione della lettura. Per informazioni è possibile contattare il sito dell’archivio storico comunale