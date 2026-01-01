S.A. 13:44 Il libro di Bernardo Brau ad Alghero Bernardo Brau è Ispettore del Corpo Forestale della Regione Sardegna di stanza ad Alghero. "Peccato morire" è il suo primo romanzo, vero racconto di formazione col protagonista bambino ad Orotelli



ALGHERO - Il 17 gennaio alle ore 18 presso la sala del Centro Polivalente Pintus di Orotelli, l’associazione Festina lente organizza la presentazione del romanzo di Bernardo Brau “Peccato morire” della Nemapress edizioni. A parlare del libro con l’Autore sarà Neria De Giovanni, direttrice editoriale Nemapress e lo scrittore e storico Massimiliano Fois. Il Dj Cris allieterà la serata con musiche anni 80.



Bernardo Brau è Ispettore del Corpo Forestale della Regione Sardegna di stanza ad Alghero. "Peccato morire" è il suo primo romanzo, vero racconto di formazione col protagonista bambino ad Orotelli paese immerso nella campagna a pochi chilometri da Nuoro al centro della Sardegna; la vita del piccolo si snoda fino all’età di diciassette anni quando decide di andare in continente per la carriera in Marina Militare.



La vita di una comunità legata all’economia agro-pastorale con i suoi ritmi, le sue superstizioni e le sue usanze, rendono questo romanzo suggestivo ed interessante, perché ogni vicenda è narrata dal punto di vista del bambino. Uno sguardo innocente ma insieme crudele che mette a nudo le tante verità nascoste di una vita dignitosa, pur nelle difficoltà economiche della comunità barbaricina