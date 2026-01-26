Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › Il libro di Paolo Deidda ad Alghero
S.A. 11:00
Il libro di Paolo Deidda ad Alghero
Lo scrittore sarà ad Alghero per presentare, insieme a Elias Vacca, il suo nuovo romanzo: L´uomo senza tempo. Appuntamento sabato 31 gennaio alle 18.30
Il libro di Paolo Deidda ad Alghero

ALGHERO - Sabato 31 gennaio Paolo Deidda sarà ad Alghero per presentare, insieme a Elias Vacca, il suo nuovo romanzo: L'uomo senza tempo. L'appuntamento è per le 18,30 alla Libreria Cyrano di Alghero in Via Vittorio Emanuele. Prestato alla scrittura un po’ per hobby, un po’ per necessità, Paolo Deidda è un sociologo e lavora da anni nella Pubblica Amministrazione. Fin da adolescente, età in cui tante domande affollano la mente, ha sentito il bisogno di scrivere. Mettere su carta idee e pensieri è stato per lui un modo per razionalizzare la sua fervida fantasia ed esprimere al meglio i sentimenti e le paure di un giovane in crescita. Ha scritto vari racconti e alcuni romanzi, tutti di taglio introspettivo e psicologico.

Il libro: Una grave malattia costringe Antine a far rientro al proprio paese natio, nel centro della Sardegna. Pur non avendo annunciato il suo arrivo, scopre che i suoi anziani genitori e un loro caro amico, Tziu Remunnu, lo stavano aspettando. Incredulo si reca all’ovile, dove da alcuni giorni il padre lo attende. La risposta che riceve lo introdurrà in un mondo fatto di antiche tradizioni, di spiritualità, di magia e di alchimia. Antine potrà iniziare così un cammino che lo introdurrà alla scoperta di una parte immortale che è dentro di lui, un Dono attraverso il quale poter accedere al senso dell’esistenza e sconfiggere la morte.

Nella foto: Paolo Deidda
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:20
Per l´inclusione i Lions Alghero volano a Terni
A Terni, con i Lions, un incontro sull’inclusione ispirato al viaggio simbolico tra Sardegna e Umbria. Ad organizzarlo il Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti, in interclub con il Lions Club Alghero
16:13
Deidda presenta il nuovo libro ad Alghero
Sabato 31 gennaio Paolo Deidda sarà ad Alghero per presentare, insieme a Elias Vacca, il suo nuovo romanzo: L´uomo senza tempo. L´appuntamento è per le 18,30 alla Libreria Cyrano di Alghero in Via Vittorio Emanuele
26/1/2026
Al Tanit la guida (semi) seria per genitori
Giorgia Pinna incontra i lettori e presenta il libro "Vieni qui che non ti faccio niente. Guida (semi) seria per i genitori di oggi e domani" - Giacovelli Editore
25/1Vindice Lecis col suo romanzo storico ad Alghero
18/1Sebastiano Mavuli: il libro ad Alghero
20/1 Mauro Cossiga, il libro all´Archivio storico
14/1Il libro di Bernardo Brau a Orotelli
27/12Libri in galleria al bastione di Saint Remy
16/12Bibliomise: fiabe e racconti sonori
15/12Soldats abandonats, il romanzo di Gavino Balata
9/12Liliana Cano, il libro all’ExMè di Nuoro
6/12Frulio presenta "Filomena guarda il mare"
27/11A Sassari 3 giorni dedicati all’editoria sarda
« indietro archivio libri »
28 gennaio
Le 4 tappe di Triathlon Experience: c´è Alghero
28 gennaio
«Svilito ruolo delle Commissioni». M5s: Colledanchise alla deriva
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)