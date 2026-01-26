S.A. 11:00 Il libro di Paolo Deidda ad Alghero Lo scrittore sarà ad Alghero per presentare, insieme a Elias Vacca, il suo nuovo romanzo: L´uomo senza tempo. Appuntamento sabato 31 gennaio alle 18.30



ALGHERO - Sabato 31 gennaio Paolo Deidda sarà ad Alghero per presentare, insieme a Elias Vacca, il suo nuovo romanzo: L'uomo senza tempo. L'appuntamento è per le 18,30 alla Libreria Cyrano di Alghero in Via Vittorio Emanuele. Prestato alla scrittura un po’ per hobby, un po’ per necessità, Paolo Deidda è un sociologo e lavora da anni nella Pubblica Amministrazione. Fin da adolescente, età in cui tante domande affollano la mente, ha sentito il bisogno di scrivere. Mettere su carta idee e pensieri è stato per lui un modo per razionalizzare la sua fervida fantasia ed esprimere al meglio i sentimenti e le paure di un giovane in crescita. Ha scritto vari racconti e alcuni romanzi, tutti di taglio introspettivo e psicologico.



Il libro: Una grave malattia costringe Antine a far rientro al proprio paese natio, nel centro della Sardegna. Pur non avendo annunciato il suo arrivo, scopre che i suoi anziani genitori e un loro caro amico, Tziu Remunnu, lo stavano aspettando. Incredulo si reca all’ovile, dove da alcuni giorni il padre lo attende. La risposta che riceve lo introdurrà in un mondo fatto di antiche tradizioni, di spiritualità, di magia e di alchimia. Antine potrà iniziare così un cammino che lo introdurrà alla scoperta di una parte immortale che è dentro di lui, un Dono attraverso il quale poter accedere al senso dell’esistenza e sconfiggere la morte.



Nella foto: Paolo Deidda