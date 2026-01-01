Cor 10:00 Chat parallela, maggioranza a pezzi «Problema politico e istituzionale di estrema gravità» dichiarano i capigruppo del centrodestra, Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Massimiliano Fadda (Prima Alghero)



ALGHERO - «La vicenda della chat “parallela”, utilizzata per mesi da una parte della maggioranza per coordinare atti e posizioni politiche escludendo consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio e lo stesso Sindaco, solleva un problema politico e istituzionale di estrema gravità» lo dichiarano i capigruppo del centrodestra, Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Massimiliano Fadda (Prima Alghero).



«Se il Sindaco non era a conoscenza di questo luogo decisionale ristretto, allora è evidente che non governa la propria maggioranza, lasciando che altri partiti o gruppi interni al campo largo la coordinino al suo posto. Se invece ne era a conoscenza, e oggi sostiene il contrario, il problema è ancora più serio, perché saremmo di fronte a una ricostruzione che solleva interrogativi seri sul suo ruolo e che necessiterebbe di chiarimenti. In entrambi i casi, l’immagine che emerge è quella di un’Amministrazione priva di una guida politica chiara, attraversata da uno scollamento interno: da un lato una “maggioranza della maggioranza” che opera attraverso meccanismi opachi e l’ostracismo nei confronti di chi, dall’altro, non si allinea passivamente». Un metodo che - a detta dei capigruppo di opposizione - rivela la vera natura di Pd, AvS e Movimento 5 Stelle: chi esercita il proprio ruolo in modo autonomo viene progressivamente isolato.



«Oggi è toccato ai consiglieri Colledanchise e Mulas; domani potrebbe toccare ad altri, a partire dai centristi. Il centrodestra esprime umana solidarietà ai consiglieri esclusi perché quanto accaduto rappresenta un brutto episodio e una assoluta mancanza di rispetto dei ruoli elettivi. Alghero sta soffrendo per la mancanza di guida e per la confusione che pervade l’amministrazione. Noi, dall’opposizione, continueremo a esercitare il nostro ruolo segnalando ciò che non funziona e difendendo la trasparenza istituzionale. Continueremo a stare al fianco della città in modo costruttivo, ma riteniamo che questa maggioranza stia arrivando al capolinea e, soprattutto, stia creando gravi danni alla città e ai cittadini algheresi» chiudono Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Massimiliano Fadda (Prima Alghero).



Nella foto: Cacciotto e Pirisi