Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPoliticaChat parallela, maggioranza a pezzi
Cor 10:00
Chat parallela, maggioranza a pezzi
«Problema politico e istituzionale di estrema gravità» dichiarano i capigruppo del centrodestra, Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Massimiliano Fadda (Prima Alghero)
<i>Chat</i> parallela, maggioranza a pezzi

ALGHERO - «La vicenda della chat “parallela”, utilizzata per mesi da una parte della maggioranza per coordinare atti e posizioni politiche escludendo consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio e lo stesso Sindaco, solleva un problema politico e istituzionale di estrema gravità» lo dichiarano i capigruppo del centrodestra, Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Massimiliano Fadda (Prima Alghero).

«Se il Sindaco non era a conoscenza di questo luogo decisionale ristretto, allora è evidente che non governa la propria maggioranza, lasciando che altri partiti o gruppi interni al campo largo la coordinino al suo posto. Se invece ne era a conoscenza, e oggi sostiene il contrario, il problema è ancora più serio, perché saremmo di fronte a una ricostruzione che solleva interrogativi seri sul suo ruolo e che necessiterebbe di chiarimenti. In entrambi i casi, l’immagine che emerge è quella di un’Amministrazione priva di una guida politica chiara, attraversata da uno scollamento interno: da un lato una “maggioranza della maggioranza” che opera attraverso meccanismi opachi e l’ostracismo nei confronti di chi, dall’altro, non si allinea passivamente». Un metodo che - a detta dei capigruppo di opposizione - rivela la vera natura di Pd, AvS e Movimento 5 Stelle: chi esercita il proprio ruolo in modo autonomo viene progressivamente isolato.

«Oggi è toccato ai consiglieri Colledanchise e Mulas; domani potrebbe toccare ad altri, a partire dai centristi. Il centrodestra esprime umana solidarietà ai consiglieri esclusi perché quanto accaduto rappresenta un brutto episodio e una assoluta mancanza di rispetto dei ruoli elettivi. Alghero sta soffrendo per la mancanza di guida e per la confusione che pervade l’amministrazione. Noi, dall’opposizione, continueremo a esercitare il nostro ruolo segnalando ciò che non funziona e difendendo la trasparenza istituzionale. Continueremo a stare al fianco della città in modo costruttivo, ma riteniamo che questa maggioranza stia arrivando al capolinea e, soprattutto, stia creando gravi danni alla città e ai cittadini algheresi» chiudono Marco Tedde (Forza Italia), Lelle Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Massimiliano Fadda (Prima Alghero).

Nella foto: Cacciotto e Pirisi
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:30
Progetto Alghero: nuove fratture. Mulas e Colledanchise fuori
Nuova chat del gruppo di maggioranza senza il capogruppo Christian Mulas e il consigliere Marco Colledanchise: sarebbero ritenuti «fin troppo ingombranti » e soprattutto «disgreganti» da alcuni influenti colleghi. Acque agitate in coalizione
6/2«Litigi, salta ennesima commissione»
4/2Giorgio Gadoni commissario Lega Alghero
2/2Forza Italia con gli enti locali: c´è Marco Tedde
31/1Massimo Pintus segretario provinciale Pd
30/1Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione
30/1«In via Tarragona una caffetteria sociale»
29/1Non arrendiamoci e torniamo a fare politica
29/1«Governiamo, non facciamo teatrino politico»
29/1«Il circo Barnum del campo largo ad Alghero»
28/1«Nessuna guerra con Fondazione»
« indietro archivio politica »
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
9 febbraio
Treno Sassari-Alghero, disservizio senza data di scadenza
7 febbraio
Nuova rapina ad Alghero in farmacia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)