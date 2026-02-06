Cor 8:13 «Allarme sicurezza, basta minimizzare» Presa di posizione netta del Presidente della V Commissine Consiliare Christian Mulas: Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale ad Alghero



ALGHERO - Il Presidente della V Commissine Consiliare Christian Mulas esprime forte preoccupazione per l’ennesimo incendio di un’autovettura avvenuto nella notte in via Berlinguer, nel quartiere della Pietraia e per l’ennesima preoccupante rapina degli ultimi giorni. Si tratta di episodi criminosi che si inseriscono in una sequenza di reati pesanti che negli ultimi mesi stanno alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini. Soprattutto le rapine, l’ultima di oggi, tra consumate e tentate, registrate negli ultimi giorni, contribuiscono ad accrescere la percezione di insicurezza e a creare un allarme sociale che non può essere sottovalutato.



«Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale di ordine pubblico che deve essere affrontato con decisione e senza tentennamenti.» sottolinea Christian Mulas.



«Occorre un’azione coordinata tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e Prefettura per rafforzare i controlli, potenziare la videosorveglianza e presidiare le aree più esposte. Allo stesso tempo, l’amministrazione deve uscire da una posizione attendista e assumere iniziative concrete per garantire sicurezza e serenità ai residenti. Continuerò a monitorare la situazione e a sostenere tutte le misure utili a contrastare questa preoccupante escalation, chiedendo risposte immediate e interventi efficaci a tutela della comunità algherese. É arrivato il momento di smettere di “stare alla finestra” e di reagire nell’interesse di Alghero e degli algheresi» chiude Mulas.