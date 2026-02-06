Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSicurezza › «Allarme sicurezza, basta minimizzare»
Cor 8:13
«Allarme sicurezza, basta minimizzare»
Presa di posizione netta del Presidente della V Commissine Consiliare Christian Mulas: Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale ad Alghero
«Allarme sicurezza, basta minimizzare»

ALGHERO - Il Presidente della V Commissine Consiliare Christian Mulas esprime forte preoccupazione per l’ennesimo incendio di un’autovettura avvenuto nella notte in via Berlinguer, nel quartiere della Pietraia e per l’ennesima preoccupante rapina degli ultimi giorni. Si tratta di episodi criminosi che si inseriscono in una sequenza di reati pesanti che negli ultimi mesi stanno alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini. Soprattutto le rapine, l’ultima di oggi, tra consumate e tentate, registrate negli ultimi giorni, contribuiscono ad accrescere la percezione di insicurezza e a creare un allarme sociale che non può essere sottovalutato.

«Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale di ordine pubblico che deve essere affrontato con decisione e senza tentennamenti.» sottolinea Christian Mulas.

«Occorre un’azione coordinata tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e Prefettura per rafforzare i controlli, potenziare la videosorveglianza e presidiare le aree più esposte. Allo stesso tempo, l’amministrazione deve uscire da una posizione attendista e assumere iniziative concrete per garantire sicurezza e serenità ai residenti. Continuerò a monitorare la situazione e a sostenere tutte le misure utili a contrastare questa preoccupante escalation, chiedendo risposte immediate e interventi efficaci a tutela della comunità algherese. É arrivato il momento di smettere di “stare alla finestra” e di reagire nell’interesse di Alghero e degli algheresi» chiude Mulas.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/2/2026
«Alghero insicura, servono prevenzione e controllo»
Fratelli d´Italia Alghero incalza l´Amministrazione comunale sul tema della sicurezza dopo i numerosi episodi di criminalità degli ultimi tempi: si sta sottovalutando la situazione
6/2/2026
Alghero città sicura, respingo letture distorte
Importante evitare letture distorte della realtà episodi isolati non devono essere confusi con fenomeni strutturati, perché alimentare allarmismi non aiuta a tutelare la comunità né a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini
11:27
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia
«Esprimo piena e incondizionata fiducia nell´operato delle forze dell´ordine. Troppi parlano a sproposito, brandendo il tema della sicurezza quale fosse un´emergenza o a convenienza politica. Evidentemente non hanno mai vissuto in contesti nei quali davvero c´è da avere paura ad uscire di casa»: durissimo il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto
5/2«Subito un piano sicurezza per la città»
5/2«Rapine e vandali, Alghero non è più sicura»
4/241bis, appello Todde: «mobilitiamoci per la Sardegna»
2/2Passi sicuri per le strade di Alghero
30/1Piano Protezione Civile verso l'Aula ad Alghero
28/1Mafia: Commissione di inchiesta nell'Isola
26/1Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
22/1Pochi agenti: Di Nolfo accusa il Governo
21/1Lai chiede risorse urgenti per i danni del ciclone
21/1Nuovo mezzo ai Barracelli di Porto Torres
« indietro archivio sicurezza »
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
9 febbraio
Treno Sassari-Alghero, disservizio senza data di scadenza
7 febbraio
Nuova rapina ad Alghero in farmacia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)