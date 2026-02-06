Cor 8:05 Treno Sassari-Alghero, disservizio senza data di scadenza C´è un totale scollamento tra vita reale, interessi politico-aziendali e mondo delle idee. Ecco ciò che succedere ai pendolari, molti studenti e professori, per raggiungere la città di Sassari in treno da Alghero



ALGHERO - Dall’8 settembre 2025 i treni Sassari-Alghero (che impiegavano circa 35/38 minuti e partivano ogni ora) sono stati dilazionati. Il viaggio oggi dura 55 minuti, a volte un’ora, e le partenze sono programmate ogni ora e 25 minuti, con due tratte del tutto soppresse, alle 10 e alle 16, da entrambe le città. Per gli universitari pendolari questi due orari, e soprattutto quello delle 10, è un grandissimo disagio, così come è un grandissimo disservizio aver spostato la partenza delle 9,15 alle 9,20: prima si arrivava alle 9,50 e si poteva essere puntuali alle lezioni delle 10; ora si arriva alle 10,15 in stazione e l’autobus parte alle 10,30 (eh già, perché gli autobus cittadini erano coordinati con i vecchi orari del treno!), il che significa che in Università non si arriva prima delle 10,45.



Per la lezione delle 10, quindi, bisogna prendere il treno delle 8,05. Infatti, moltissimi erano gli studenti dell’Ateneo di Sassari che usavano il treno, e che ora evidentemente usano la macchina, dato che i vagoni si sono progressivamente svuotati da settembre a ora. Ma quel che è peggio, è che nessuno sa quando questo stato di cose finirà: nessun cartello spiega perché ciò sia avvenuto, quale sia il problema della linea, quando si tornerà a condizioni di praticabilità reale. Nessun dipendente ARST sa dire se è previsto un termine.



Nel frattempo, le nostre amministrazioni comunali progettano il treno a idrogeno, rendendo tangibile il totale scollamento tra vita reale, interessi politico-aziendali e mondo delle idee. Mentre si sognano le grandi opere, tre correttivi potrebbero rendere meno disastroso il disservizio: potenziare il numero di corse, senza buchi: dato che il treno impiega 17 minuti in più, ravvicinare le partenze invece di dilazionarle, e prevederle ogni 40 o 45 minuti, ripristinerebbe le condizioni ante settembre 2025; ristabilire il coordinamento tra arrivo/partenza del treno e gli autobus cittadini (da e per SS e Alghero stazione-centro); evitare di far partire i pochi autobus ARTS Sassari-Alghero agli stessi orari dei treni, in modo che almeno si possa usufruire dell’altro (dis)servizio. «Forse, così, i vagoni torneranno a riempirsi» dice la Professoressa associata di Letteratura italiana dell'Università di Sassari, Rosanna Morace.