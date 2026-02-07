Cor 9:16 Fc Alghero sconfitta contro Porto Torres Un ko che brucia, perché maturato quando la squadra di casa aveva dato l’impressione di poter portare a casa l’intera posta: Al “Pintore – Caddeo” di Olmedo i giallorossi cedono 3-4



ALGHERO - Sconfitta amara per la Fc Alghero nella quarta giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone D. Al “Pintore – Caddeo” di Olmedo i giallorossi cedono 3-4 al Porto Torres al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, decisa soltanto nei minuti di recupero. Un ko che brucia, perché maturato quando la squadra di casa aveva dato l’impressione di poter portare a casa l’intera posta. L’avvio è equilibrato, ma al 20’ è la Fc Alghero a rendersi pericolosa con Pintus, il cui tiro ravvicinato sfiora la base del palo sinistro. Al 28’ arriva il meritato vantaggio: contropiede fulmineo orchestrato da Riu, Correddu e Cherchi, con quest’ultimo che conclude con un rasoterra imprendibile per Falchi.



La reazione del Porto Torres non tarda e al 36’ Canessa trova il pareggio, calciando di prima da dentro l’area su cross dalla bandierina. Gli ospiti completano la rimonta al 43’, ancora con Canessa, bravo a finalizzare un contropiede. Nel finale di primo tempo lo stesso attaccante sfiora la tripletta, con un tiro che termina di poco a lato. Nella ripresa la Fc Alghero rientra in campo con grande determinazione. Dopo appena tre minuti Correddu colpisce il palo sinistro, preludio al pareggio che arriva al 62’: traversone dalla destra e perfetto colpo di testa dello stesso Correddu per il 2-2.



Passano solo due minuti e il centrocampista giallorosso si ripete, firmando il 3-2 con una precisa conclusione di piatto destro. Nel finale, però, la Fc Alghero concede troppo spazio agli avversari. Al primo minuto di recupero Mura trova il pareggio per il Porto Torres. Al 95’ arriva la beffa definitiva: tiro di Bassanetti, leggermente deviato da un difensore giallorosso, che si insacca alle spalle del portiere. Al triplice fischio è festa per il Porto Torres, mentre resta grande rammarico in casa Fc Alghero per una vittoria sfumata nel recupero e per punti pesanti gettati alle ortiche dopo una prestazione generosa.



FC ALGHERO: Dore, Marrosu, (8’ st Zanda), Peana, Spanu, Correddu (37’ st Molinari), Gnani, Nuoto (6’ pt Riu), Puledda, Cherchi (11’ st Federici), Pintus, Ardu (8’ st Cingotti). A disposizione: Serra Francesco, Serra Federico, Orizi, Carbone. Allenatore: Tommaso Movilli



PORTO TORRES: Falchi, Bassanetti, Baldari, Pistidda (41’ st Sarr), Greco, Mognato, Bernardini, Pisano (30’ st Mura), Tilocca (38’ st Carratturo), Carrozzi (25’ st Fanari), Canessa (52’ st Perinu). A disposizione: Iacomino, Cossa, Giagheddu, Rizzo. Allenatore: Gianluca Calledda

Arbitro: Henrique Masu Ruela di Olbia

Reti: 28’ Cherchi, 36’ e 43’ Canessa, 62’ e 64’ Correddu, 91’ Mura, 95’ Bassanetti.