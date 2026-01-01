Cor 19:04 Tennistavolo Alghero: 50 anni di attività Omaggio a Riccardo Moni ed Efisio Pisano, con un ritrovo conviviale. Lo sport del Tennistavolo nasce ad Alghero nel 1972



ALGHERO - Lo sport del Tennistavolo nasce ad Alghero nel 1972 grazie all'infaticabile opera di Riccardo Mani, che a Fertilia fonda la società Tennistavolo Fertilia e svolge gli allenamenti presso gli spogliatoi del campo di calcio San Marco. I giocatori più rappresentativi sono Moni Riccardo, Profili Eugenio, Pilo Sandro, Passoni Angelo e Sale Pier Paolo. Nel 1975 nasce il Gruppo Sportivo Tennistavolo Alghero, grazie alla passione di 4 giovani pongisti. Sono Gianluigi Ferrari, Gianluca Monaco, Giuseppe Mancino e Gabriele Idda. Gianluigi Ferrari copre la carica di Presidente, mentre Gianluca Monaco sarà per tanti anni un infaticabile segretario e motore della società.



La società brucia le tappe e dopo soli 3 anni passa dalla Serie D provinciale alla Serie B Nazionale, partecipando dal 1978 al 1992 sempre a Campionati Nazionali a squadre. I giocatori che fecero parte della squadra impegnata nalla Serie B Nazionale furono Giuseppe Mancino, Gianluca Monaco, Pierpaolo Sale, Carmine Niolu, Carlo Fois, ma soprattutto Efisio Pisano, in quegli anni Primario dell'Ospedale di Bosa, ma giocatore fortissimo, difensore puro che con la sua tattica difensiva sapeva vincere e portare il punto a favore dell'Alghero, contro avversari molto forti e nei momenti più importanti. E proprio ad Efisio Pisano si deve la permanenza per 8 anni nella Serie B Nazionale. Ma tutto il movimento pongistico algherese deve tantissimo a Riccardo Moni, che non solo portò dalla Toscana ad Alghero lo sport del Tennistavolo, ma che riuscì a dare vita, con pochissimi mezzi, ad una attività giovanile, prima con il Fertilia, poi con l'Alghero, molto valida, forgiando giocatori molto talentuosi, che raccolsero ottimi traguardi sia a livello sardo, ma anche oltre Tirreno.



I vari Aleardo Passoni, Nicola Carta, Carlo Fois, Luigi Pilo, Michele Marras, Gavino Ballone, Cristian Zazzara parteciparono a vari campionati italiani giovanili, raggiungendo sempre ottimi traguardi. Ed un altro importante merito va dato a Riccardo Moni, che con passione, tenacia e competenza introdusse nuovi materiali per le racchette da tennistavolo, materiali allora ancora sconosciuti. E per il salto di qualità, fu la mossa vincente. E per anni Riccardo Moni ha seguito in qualità di allenatore tutte le squadre dalla Serie B Nazionale alle Serie D Regionali, dando a tutti preziosi consigli durante gli allenamenti e le partite. Sabato 31 gennaio, dopo 50 anni di attività, il movimento pongistico algherese ha festeggiato il traguardo raggiunto con una festa che si è tenuta presso un ristorante pizzeria locale, alla quale hanno partecipato vecchi e nuovi pongisti.



Erano presenti i giocatori del Gruppo Sportivo Tennistavolo Alghero, ma anche i giocatori della società Il Cancello, che in questo momento sta cercando il salto di categoria dalla Serie C2 Regionale alla Serie C1 Nazionale e che ha un valido progetto per riportare il tennistavolo ai successi degli anni 80 , con un buon numero di giovani, un nutrito gruppo di amatori, e 4 squadre competitive. La squadra che milita nel Campionato di Serie C2 è prima in classifica alla fine del girone di andata e dopo la prima giornata di ritorno ed ha buone possibilità per terminare il campionato in testa. Oggi i giocatori delle due società si allenano presso la Palestra situata in Via Grandi della Scuola Media di Via Biase , sotto la guida del nuovo allenatore Bukin Andrej,

E tra i giocatori, oggi è ancora doveroso ricordare soprattutto la figura di Efisio Pisano, con alle spalle ormai qusi 70 anni di attività , tra Serie A , B , C ed ora D.



Ed ora all'età di 86 anni calca ancora i campi di gioco in Sardegna in Serie D2 regionale con la squadra algherese, ma a livello individuale gioca in tutto il mondo, partecipando ai vari Tornei master over, dove continua a raggiungere brillanti risultati, confermando che il Tennistavolo è sport per ogni età , con lo sguardo rivolto al futuro. In Maggio Efisio Pisano sarà presente al Sardinian Veterans 11° International Table Tennis Open, organizzato dal Cancello Alghero, in programma dall'8 al 10 maggio ad Alghero, vetrina del pongismo mondiale con atleti provenienti da molte nazione europee e oltre Europa. Una vetrina unica, con un futuro già tracciato, dove il Cancello Alghero saprà riportare una squadra algherse a primeggiare in Sardegna ed in Italia, come ha saputo fare negli anni '80 il Gruppo Sportivo Tennistavolo Alghero.