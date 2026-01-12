Alguer.it
S.A. 15:46
Open days al Tecnico di Alghero
Due incontri di orientamento, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, che si terranno sabato 17 e sabato 24 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19, nelle sedi di via Diez e di via degli Orti
Open days al Tecnico di Alghero

ALGHERO - Da martedì 13 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027, un momento significativo per gli studenti e per le famiglie, chiamati a compiere una scelta importante per il proprio futuro formativo e professionale. Orientarsi con consapevolezza significa conoscere le opportunità offerte dai diversi percorsi di studio e, per questo motivo, l’Istituto Angelo Roth – Piazza Sulis organizza due incontri di orientamento, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, che si terranno sabato 17 e sabato 24 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19, nelle sedi di via Diez e di via degli Orti. In entrambe le giornate, docenti e studenti accoglieranno i visitatori per presentare il Polo Tecnico dell’Istituto, i suoi indirizzi di studio, gli ambienti di apprendimento e le principali attività formative, culturali e sportive che caratterizzano l’offerta scolastica.

Durante gli Open Day sarà possibile conoscere più da vicino le specificità degli Istituti Tecnici, scuole altamente formative che uniscono una solida preparazione teorica a un’intensa attività laboratoriale. Il piano di studi prevede un potenziamento dell’insegnamento dell’informatica, delle scienze, delle lingue e delle discipline economiche, affiancato da numerose esperienze pratiche che favoriscono lo sviluppo di competenze operative, spirito critico e capacità di lavorare in modo autonomo e collaborativo. Il Polo Tecnico dell’Istituto Roth comprende percorsi orientati sia all’area economico-gestionale sia a quella tecnologica. L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con articolazione a Indirizzo Sportivo, fornisce una preparazione economica e organizzativa solida, con attenzione al marketing, alla gestione aziendale e al settore sportivo. L’indirizzo Turismo è rivolto a chi è interessato alla valorizzazione del territorio e dei servizi turistici, del settore terziario, con un forte sviluppo delle competenze linguistiche, comunicative e organizzative.

Nell’area tecnologica, presso il Tecnico Industriale di via degli Orti, i visitatori potranno esplorare laboratori moderni dedicati alle principali discipline scientifiche e tecniche, tra cui Chimica, Fisica, Impianti elettrici, Automazione, Telecomunicazioni, Elettrotecnica, Robotica e Internet of Things. Sarà possibile partecipare a brevi attività pratiche, assistere alla presentazione di progetti realizzati dagli studenti e ricevere informazioni sulle competenze acquisite e sulle prospettive di studio e di lavoro. Gli indirizzi Informatica e Telecomunicazioni ed Elettrotecnica ed Elettronica offrono una formazione tecnologica solida e aggiornata, così come il settore economico, attraverso laboratori attrezzati, didattica orientata al problem solving e collegamenti con il mondo del lavoro attraverso attività di Formazione Scuola Lavoro, preparando gli studenti ad affrontare con competenza le sfide dell’innovazione e delle professioni del futuro. Gli Open Day dell’Istituto Tecnico rappresentano dunque un’occasione preziosa per conoscere una scuola dinamica, inclusiva e attenta alla crescita personale e professionale degli studenti, offrendo a famiglie e ragazzi gli strumenti necessari per compiere una scelta informata, consapevole e motivata.
