Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › «Sfregio alla lapide ad Alghero, ora basta»
S.A. 17:20
«Sfregio alla lapide ad Alghero, ora basta»
La denuncia dei Fratelli d´Italia per lo sfregio alla lapide in piazza Pino Piras che ricorda i cinque Agenti di Custodia uccisi nel 1945
«Sfregio alla lapide ad Alghero, ora basta»

ALGHERO - «Con lo sfregio alla lapide che ricorda i cinque Agenti di Custodia uccisi nel 1945 siamo ancora una volta davanti a un gesto grave nei confronti della memoria della nostra comunità. Colpire quella lapide significa colpire uomini che hanno servito le istituzioni e oggi non possono difendersi, famiglie che portano ancora il peso di un sacrificio e lo Stato stesso. Quel “–5” inciso accanto ai loro nomi non è disprezzo deliberato verso uomini in divisa, servitori dello Stato caduti nell’adempimento del dovere. È il prodotto di un clima culturale che ha smesso di indignarsi e di un silenzio che, giorno dopo giorno, ha finito per legittimare l’odio. Non è la prima volta, ma la politica dovrebbe impegnarsi perché sia l'ultima. Ogni volta che vengono minimizzate, qualcuno capisce che può andare oltre. Oggi una lapide. Domani qualcos’altro».

E' Alessio Auriemma, vicecoordinatore Fratelli d’Italia Alghero, a nome di Fratelli d’Italia Alghero ad esprimere «piena solidarietà alle famiglie dei cinque Agenti di Custodia e a tutti gli uomini e le donne dello Stato che ogni giorno servono la comunità spesso nel silenzio e nel rischio.
Chi offende la loro memoria offende l’idea stessa di convivenza civile» e a chiedere «all'Amministrazione comunale di provvedere all'immediata rimozione dello sfregio. Serve una presa di posizione netta contro il clima che produce questi atti. Basta silenzi».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:31
A fuoco la pentola: donna salvata in casa
I Carabinieri della Compagnia di Valledoria e il personale del 118 sono intervenuti presso l’abitazione della donna a seguito di una richiesta d’aiuto giunta al numero unico di emergenza 112 che segnalava un incendio che si stava sviluppando nell’appartamento
21/1Esplosione durante Torres-Campobasso: daspo
17/1Fertilia: 4 moto rubate, denunce
17/1Giallo a Carbonia, cadavere nel parco
15/1Mamoiada: due denunce per truffa online
15/1Truffa Ue: azienda sarda nei guai
13/1Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate
9/1Blitz al Mercato di Sassari: 140 kg di pesce sequestro
8/1«Ex Cotonificio area degradata e poco sicura»
5/1«Esplosioni e incendi: È allarme sociale»
5/1«Escalation criminale: più controlli»
« indietro archivio cronaca »
29 gennaio
Alghero esclusa da fondi Ue Fesr. «Un altro ceffone dalla Regione»
29 gennaio
«Spiagge più facili al Lido, Maria Pia, Mugoni»
28 gennaio
Mareggiata, chiusa la litoranea per Fertilia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)