S.A. 10:31
A fuoco la pentola: donna salvata in casa
I Carabinieri della Compagnia di Valledoria e il personale del 118 sono intervenuti presso l’abitazione della donna a seguito di una richiesta d’aiuto giunta al numero unico di emergenza 112 che segnalava un incendio che si stava sviluppando nell’appartamento
A fuoco la pentola: donna salvata in casa

VALLEDORIA - Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un’anziana di 78 anni di Valledoria che nel pomeriggio di martedì 27 gennaio ha dovuto affrontare un incendio che si è sviluppato accidentalmente all’interno della sua abitazione. In particolare i Carabinieri della Compagnia di Valledoria e il personale del 118 sono intervenuti presso l’abitazione della donna a seguito di una richiesta d’aiuto giunta al numero unico di emergenza 112 che segnalava un incendio che si stava sviluppando nell’appartamento.

I militari dell’Arma, raggiunto lo stabile, sono riusciti ad accedere all’interno forzando la porta
d’ingresso e trovando la donna immobilizzata a terra a causa di una violenta caduta che le ha
probabilmente causato la frattura del femore. L’intervento dei militari e dei sanitari è stato provvidenziale per scongiurare il propagarsi dell’incendio e poter trasportare velocemente la signora all’esterno dall’appartamento, consentendole di tornare a respirare. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio Pausania per le verifiche del caso ed è stato accertato che il fumo, che in breve tempo ha invaso l’intero immobile, era stato provocato da un pentolino rimasto a bruciare su uno dei fornelli del piano cottura.
