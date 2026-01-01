Alguer.it
S.A. 13:12
Esplosione durante Torres-Campobasso: via a daspo
La deflagrazione avvenuta in via De Gasperi, ma percepita a grande distanza, aveva provocato ingenti danni, causando oltre che la compromissione della nicchia muraria in cui era stato collocato l’ordigno, anche la rottura dei vetri di alcuni appartamenti vicini, l’esplosione di airbag di alcune vetture. Individuato il responsabile attraverso le telecamere, fuori dai campi sportivi per 4 anni
SASSARI - La Polizia di Stato ha individuato l’autore della potente deflagrazione che aveva nei giorni scorsi, in occasione della partita Torres – Campobasso, destato spavento tra i residenti nel quartiere Luna e Sole. Durante la gara calcistica, valida per il campionato di Serie C girone B, prima dell’inizio della competizione era stato esploso, nei presso dello stadio “Vanni Sanna”, un potente petardo, verosimilmente artigianale, provocando un grosso spavento tra gli abitanti.

La deflagrazione avvenuta in via De Gasperi, ma percepita a grande distanza, aveva provocato ingenti danni, causando oltre che la compromissione della nicchia muraria in cui era stato collocato l’ordigno, anche la rottura dei vetri di alcuni appartamenti vicini, l’esplosione di airbag di alcune vetture, esponendo a grave rischio l’incolumità delle persone per la proiezione di detriti a causa dell’onda d’urto generata.

Il personale della Digos della Polizia di Stato ha avviato immediati accertamenti volti all’identificazione dell’autore del gesto, riconosciuto dalla visione di alcune telecamere di videosorveglianza nell’atto di avviare l’innesco. Nei confronti del presunto responsabile il Questore di Sassari ha irrogato con un’urgenza un provvedimento D.A.SPO. (divieto accesso alle manifestazioni sportive) per la durata di anni 4.
