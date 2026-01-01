S.A. 13:58 Riprendono i risvegli musicali di Mauro Uselli I “Risvegli musicali” inneggiano alla natura e ne riproducono i movimenti sonori delle onde, dei venti, degli animali che si interconnettono con le note del flauto bansuri, fondendosi con lo scenario di grande bellezza e diffondendo il suono fin oltre il paesaggio



CAGLIARI - La Natura della Sardegna ha un suono, quello del flautista Mauro Uselli. Ripartono a grande richiesta, i momenti musicali del mattino, da lui ribattezzati “Risvegli”. Eventi musicali estemporanei in comunione con i suoni della natura nei luoghi meno frequentati della nostra isola, simbolo della pace e della bellezza incontaminata. Lunedì 9 febbraio è andato in scena uno dei primi “Risvegli” dell’anno, nella località di mare “La Muddizza”, nel comune di Valledoria, presso la basilica nostra signora di Fatima. Un’ infinita serie di momenti musicali inediti che da anni viaggiano in ogni dove, dove c'è natura, dove regnano luoghi storici o particolari come ponti , fiumi e luoghi sacri . Con il cessare del freddo e le prime avvisaglie del sole, anche se timido e fugace, Mauro Uselli è ritornato alla sua missione sonora quella di ritagliare uno spazio meditativo musicale nell'impossibile, là dove non c'è chiasso non c'è moltitudine là dove l'incontro è per appassionati e ricercatori del bello.



I “Risvegli musicali” inneggiano alla natura e ne riproducono i movimenti sonori delle onde, dei venti, degli animali che si interconnettono con le note del flauto bansuri, fondendosi con lo scenario di grande bellezza e diffondendo il suono fin oltre il paesaggio, destando interesse e curiosità. Non uno spettacolo per pochi ma una performance dedicata a tutti, senza distinzioni, ne posti a sedere. Una musica che si fa veicolo di serenità e pace e che non incontra ostacoli. Il musicista oltre ai risvegli musicali porta avanti un ampia divulgazione sia dello strumento bansuri sia della musica indostana diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale per una accurata ricerca tecnica ed espressiva e spingendosi con tale strumento fin dove nessuno ha mai osato: dalle opere di Bach a Vivaldi e Debussy per poi mostrare uno stile unico nel fraseggiare con il BANSURI. Per questo azzardo definito “geniale”, ha ricevuto un importante riconoscimento dal Music Center BANSURI a New Dheli per il quale ad aprile sarà protagonista con un live di presentazione . In Sardegna invece proseguirà con i risvegli musicali che si svolgeranno tra le maggiori basiliche della Gallura e location fantasiose che di volta in volta verranno pubblicate sui canali social dell’artista. Il lavoro di maestro prosegue con le master class per bansuri, richieste dalle associazioni musicali e Yoga in Italia, confermando la sua figura di esperto musicista dello strumento bansuri a livello internazionale.



Nella foto: Mauro Uselli