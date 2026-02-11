Alguer.it
S.A. 12:55
Per Carnevale 6 treni straordinari in Sardegna
Domenica 15 e 22 febbraio il Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Sardegna, saranno attivati 6 treni straordinari sulla linea Cagliari – Oristano
Per Carnevale 6 treni straordinari in Sardegna

CAGLIARI - Nelle giornate di domenica 15 e 22 febbraio il Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Sardegna, ha attivato 6 treni straordinari sulla linea Cagliari – Oristano per agevolare la mobilità di quanti desiderano partecipare alle sfilate di Carnevale che animeranno il Campidano oristanese. I collegamenti aggiuntivi consentiranno domenica 15 febbraio di raggiungere Oristano per assistere alla Sartiglia, una delle più antiche e spettacolari tradizioni carnevalesche della Sardegna, e San Gavino per il suo Carnevale, mentre domenica 22 febbraio sarà possibile partecipare al Carnevale di Marrubiu. Dei treni straordinari previsti, 4 saranno attivi domenica 15 febbraio, con un incremento complessivo di circa 1.200 posti a sedere, mentre 2 saranno in servizio domenica 22 febbraio, offrendo oltre 600 posti aggiuntivi rispetto all’offerta abituale. Il potenziamento del servizio permetterà ai viaggiatori di lasciare l’auto a casa e raggiungere gli eventi in modo comodo e in totale sicurezza.
9:23
«Sassari-Alghero in treno in 20 minuti»
Disagi, lamentele e polemiche per un disservizio ormai conclamato. Ma anche gli interventi progettati sono al centro di grandi dubbi. Gianni Chechi, già assessore ad Alghero e Consigliere per la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e Opere Pubbliche, boccia senza appello le scelte sulla direttrice Sassari-Alghero e chiede la riqualificazione vera dell´attuale tracciato, senza inutile sperpero di risorse pubbliche. La sua spiegazione
11/2/2026
Alghero-Sassari: ritardi, disagi e poca trasparenza
Allarme lanciato dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che ha scritto formalmente all’Amministratore unico di ARST S.p.A., Giovanni Mocci, per chiedere un intervento immediato sui numerosi disservizi della tratta
