Per Carnevale 6 treni straordinari in Sardegna

CAGLIARI - Nelle giornate di domenica 15 e 22 febbraio il Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Sardegna, ha attivato 6 treni straordinari sulla linea Cagliari – Oristano per agevolare la mobilità di quanti desiderano partecipare alle sfilate di Carnevale che animeranno il Campidano oristanese. I collegamenti aggiuntivi consentiranno domenica 15 febbraio di raggiungere Oristano per assistere alla Sartiglia, una delle più antiche e spettacolari tradizioni carnevalesche della Sardegna, e San Gavino per il suo Carnevale, mentre domenica 22 febbraio sarà possibile partecipare al Carnevale di Marrubiu. Dei treni straordinari previsti, 4 saranno attivi domenica 15 febbraio, con un incremento complessivo di circa 1.200 posti a sedere, mentre 2 saranno in servizio domenica 22 febbraio, offrendo oltre 600 posti aggiuntivi rispetto all’offerta abituale. Il potenziamento del servizio permetterà ai viaggiatori di lasciare l’auto a casa e raggiungere gli eventi in modo comodo e in totale sicurezza.