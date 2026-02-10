Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteManifestazioni › Sabato la sfilata in maschera a Sennori
S.A. 12:20
Sabato la sfilata in maschera a Sennori
Attese undicimila presenze con ventuno gruppi tra carri e parate La festa è iniziata giovedì con la festa per bambini e famiglie negli spazi “Ex 501”
Sabato la sfilata in maschera a Sennori

SENNORI - È iniziata nel migliore dei modi la kermesse del Carnevale Sennorese 2026, con un Giovedì Grasso dedicato alle famiglie e ai più piccoli negli spazi “Ex 501”. In un ambiente sicuro e festoso tra animazione, giochi e gonfiabili, i bambini in maschera hanno festeggiato il loro carnevale a suon di musica, gustando frittelle artigianali e spremute d’arance a chilometro zero. E ora il paese si prepara ad accogliere la grande sfilata di sabato 14 febbraio. In campo ventuno postazioni tra carri e parate. Alle 16.30 i gruppi di maschere tipiche sarde inaugureranno il percorso con un’apertura suggestiva ed emozionante. In prima fila gli imponenti Gigantes di Sennori, seguiti da S’Intibidu di Ardauli, S’Attitidu di Bosa, La Mascara Gaddurèza di Calangianus e S’Accabadora Pianalzesa.

Quindi la parata dei bambini, che lascerà spazio alla street band e, infine, ai gruppi in maschera e ai tradizionali carri allegorici, per concludere in bellezza con la consueta “frittellata” preparata sul posto seguendo la ricetta tradizionale sarda. Tra gli altri gruppi la SeuinStreet Band, gli Sbandieratori di Iglesias e le spettacolari installazioni di Happy Island con i loro Transformers giganti, clown gonfiabili e farfalle sui trampoli. La chiusura sarà affidata alle fiamme artistiche della compagnia Shedan Theater.

Ed è già un record per numero di partecipanti. Nell’edizione 2026 sfileranno i carri dell’ASD Pallacanestro Sennori ("Coco"), del Coro Voci Bianche ("Far West"), di Janas Folk ("Anni '80") e della Pro Loco ("Super Mario"). Saranno coinvolte tutte le fasce di età, dai bambini con parata Disney, i giovani con musica e i più grandi con maschere tradizionali. Grande attenzione degli organizzatori al massimo divertimento ma in completa sicurezza, grazie al piano studiato coinvolgendo in modo sinergico Polizia Municipale, Barracelli, Carabinieri, Sardegna emergenza, Ris Sicurezza, Motoclub Scarenati e altre associazioni. La sfilata sarà replicata il 17 febbraio, Martedì Grasso, attraversando in senso inverso le vie del centro. La manifestazione è organizzata dalla Proloco Sennori in collaborazione con l'Amministrazione comunale e dallo scorso anno rientra tra i Grandi eventi della Regione Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:20
Carnevale Storico di Mamoiada tra tradizione e rito
Maschere, musica, socialità e incontri si intrecciano con il valore espresso dal territorio: vini, dolci e produzioni locali accompagnano le giornate di festa, facendo del Carnevale un momento di condivisione tra comunità e visitatori
11/2/2026
A Osilo un carnevale nel bosco
Il bosco di Badu Canu, a Osilo, accoglie La Parata delle Maschere Selvatiche, un evento esperienziale pensato per famiglie e bambini a partire dai tre anni: un carnevale in natura, un rito collettivo immerso nel paesaggio, dove teatro, cammino, laboratori artistici e immaginazione si intrecciano
10/2/2026
A Sassari un Carnevale lungo due settimane
Una festa lunga due settimane e larga quanto il vastissimo territorio comunale, dalle piazze del centro a Villasunta, da Campanedda a Bancali, dal Sacro Cuore a Li Punti, dal Monte Rosello Alto a La Corte
11/2Ad Alghero il Carnevale Contadino
7/2«Bando eventi, crescita e trasparenza»
7/2Carraixali di Alghero, una settimana in maschera
5/2A Febbraio tutti i Carnevali della Sardegna
5/2«Bando eventi, requisiti restrittivi»
4/2Carnevale Sennorese: tre giorni di festa
3/2Carraxiali de l’Alguer: venerdì la presentazione
28/1Bando Carnevale: scadenza il 30 gennaio
21/1«Bene il bando del Carnevale a visione regionale»
19/1Basta slogan, in Fondazione una programmazione seria
« indietro archivio manifestazioni »
13 febbraio
Vento e danni: Giunta dichiara stato calamità, richiesta a Regione
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
13 febbraio
Via ai lavori nella caserma dei Vigili del fuoco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)