S.A. 8:14
Alghero in trasferta contro Thiesi
Domenica 15 febbraio, al campo sportivo “Salvatore Marongiu” di Thiesi, l’Alghero affronterà il Thiesi. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:00
Alghero in trasferta contro Thiesi

ALGHERO - L’Alghero si presenta all’appuntamento dopo aver interrotto una straordinaria serie di 21 vittorie consecutive, fermata dal pareggio casalingo contro lo Stintino. Un risultato che non intacca il valore e il percorso dei giallorossi, protagonisti fin qui di una stagione di altissimo livello, costruita su solidità, continuità e forte identità di gioco. Di fronte ci sarà un Thiesi motivato, reduce da un importante pareggio sul campo dell’Ozierese, risultato che ha confermato la competitività della formazione logudorese. I padroni di casa occupano attualmente la 9a posizione in classifica con 33 punti e cercheranno di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista. Per l’Alghero sarà fondamentale affrontare la gara con la giusta concentrazione, interpretando il match con personalità e determinazione, consapevole delle difficoltà di una trasferta impegnativa. L’obiettivo resta quello di riprendere subito il cammino e confermare il proprio ruolo di assoluta protagonista del campionato.
12 febbraio
