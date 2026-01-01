Alguer.it
16:28
Tiene il gatto in una gabbia: denunciato
E´ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia locale intervenuti nell’agro di Sassari, dopo la sparizione di gatti nella zona. Durante i controlli compiuti negli ultimi giorni, è stata trovata la bestiola, visibilmente spaventata, seminascosta con una coperta. Il gatto è stato poi liberato e la persona denunciata
Tiene il gatto in una gabbia: denunciato

SASSARI - Un bellissimo gattone chiuso in una gabbietta di 60 centimetri per 30, senza neanche la possibilità di mettersi in piedi. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia locale intervenuti nell’agro di Sassari, dopo la sparizione di gatti nella zona. Durante i controlli compiuti negli ultimi giorni, è stata trovata la bestiola, visibilmente spaventata, seminascosta con una coperta. Non lontano, è stata rinvenuta anche la carcassa di un altro gatto. Gli agenti, sentita l’autorità giudiziaria, sono intervenuti immediatamente contro il proprietario della tenuta. Questa persona ha dato la sua versione spiegando che gli animali danneggiano il terreno e per questo li cattura per liberarli successivamente.

Tuttavia i gatti spariti nei giorni precedenti non sono mai più stati visti in giro. Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 727, secondo comma, del codice penale che punisce con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il gatto, infatti, si trovava in una piccola gabbia, normalmente usata dai bracconieri per la cattura degli animali selvatici. L’animale viene attirato nella trappola con del cibo e come la povera bestia entra, la cella si chiude e l’animale resta irrimediabilmente bloccato dentro. Il gattone è stato immediatamente liberato, la gabbia messa sotto sequestro e ora il proprietario del terreno è stato denunciato e dovrà rispondere penalmente ai sensi dell’articolo 727 del codice penale. Gli agenti proseguiranno i controlli in zona per verificare che non ci siano maltrattamenti e sparizioni di altri gatti.
