S.A. 14:56 Tennistavolo: in campo A1 e B2 maschili, A2 e B femminili La capolista sassarese della A1 riceve il Muravera, all´andata netta vittoria del team sassarese per 3-0. Ritorna in campo la A2 femminile che domenica sarà impegnata nel concentramento di Casamassima



SASSARI - Un altro derby per il Tennistavolo Sassari, capolista della A1 maschile insieme alla Bagnolese. La squadra di coach Mario Santona ospita il Muravera sabato alle 16 nell'impianto della Scuola media di viale Cossiga. All'andata netta vittoria del team sassarese per 3-0 con un punto a testa per Santiago Javier Lorenzo (contro Mehdi Bouloussa), Andrea Puppo contro l'ex Sadi Ismailov, protagonista dello scudetto vinto nel 2025, e Marco Antonio Cappuccio contro Jacopo Cipriano. Da allora però il Muravera ha cambiato qualcosa nell'organico, ha cambiato passo ed è attualmente la terza forza del torneo a -5 dalla vetta. Nell'ultima giornata ha vinto 3-0 il derby con la Marcozzi grazie al due successi di Andrei Putuntica e al punto di Francesco Trevisan



Ritorna in campo la A2 femminile che domenica sarà impegnata nel concentramento di Casamassima, nella provincia di Bari. Il Tennistavolo Sassari se la vedrà alle 10 contro le padrone di casa dell'Ennio Cristofaro, fanalino di coda del girone D e sconfitte all'andata per 4-2, mentre alle 13 l'avversaria sarà la capolista Molfetta, che all'andata si è imposta per 4-1 su Claudia Caragea e compagne. Nella B2 maschile scontro al vertice domenica alle 10 nella palestra sassarese di viale Cossiga. Il Tennistavolo Sassari, vice capolista, cerca di vendicarsi sulla capolista Santa Tecla Nulvi per la sconfitta dell'andata: 5-4, nonostante i sassaresi fossero andati in vantaggio per 4-3 dopo il terzo punto personale firmato da Ganiyu Ashimiyu.



Concentramento anche per la B femminile, ma a Valverde (Catania). Il Tennistavolo Sassari, attualmente secondo cerca domenica alle 11 il bis sul Muravera (4-2 all'andata) che varrebbe il sorpasso e il primato nel girone I. Alle 14 match contro l'Olimpicus San Gregorio Girl, sconfitto nettamente 4-0 da Elena Rozanova e compagne. La panoramica dell'intenso fine settimana della società sassarese si chiude con la serie C, dove il Tennistavolo Sassari dei giovanissimi Laura Pinna e Federico Casula (insieme ai veterani Luca Baraccani e Alberto Ticca) difendono il primato nel girone N domenica in casa alle 12 contro la Futura 94, formazione ancora a zero punti ma capace di rendere la vita dura a chiunque come dimostra anche il 5-3 dell'andata.



Nella foto (di Luigi Canu): Marco Antonio Cappuccio