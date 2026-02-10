Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportSport › Tennistavolo: in campo A1 e B2 maschili, A2 e B femminili
S.A. 14:56
Tennistavolo: in campo A1 e B2 maschili, A2 e B femminili
La capolista sassarese della A1 riceve il Muravera, all´andata netta vittoria del team sassarese per 3-0. Ritorna in campo la A2 femminile che domenica sarà impegnata nel concentramento di Casamassima
Tennistavolo: in campo A1 e B2 maschili, A2 e B femminili

SASSARI - Un altro derby per il Tennistavolo Sassari, capolista della A1 maschile insieme alla Bagnolese. La squadra di coach Mario Santona ospita il Muravera sabato alle 16 nell'impianto della Scuola media di viale Cossiga. All'andata netta vittoria del team sassarese per 3-0 con un punto a testa per Santiago Javier Lorenzo (contro Mehdi Bouloussa), Andrea Puppo contro l'ex Sadi Ismailov, protagonista dello scudetto vinto nel 2025, e Marco Antonio Cappuccio contro Jacopo Cipriano. Da allora però il Muravera ha cambiato qualcosa nell'organico, ha cambiato passo ed è attualmente la terza forza del torneo a -5 dalla vetta. Nell'ultima giornata ha vinto 3-0 il derby con la Marcozzi grazie al due successi di Andrei Putuntica e al punto di Francesco Trevisan

Ritorna in campo la A2 femminile che domenica sarà impegnata nel concentramento di Casamassima, nella provincia di Bari. Il Tennistavolo Sassari se la vedrà alle 10 contro le padrone di casa dell'Ennio Cristofaro, fanalino di coda del girone D e sconfitte all'andata per 4-2, mentre alle 13 l'avversaria sarà la capolista Molfetta, che all'andata si è imposta per 4-1 su Claudia Caragea e compagne. Nella B2 maschile scontro al vertice domenica alle 10 nella palestra sassarese di viale Cossiga. Il Tennistavolo Sassari, vice capolista, cerca di vendicarsi sulla capolista Santa Tecla Nulvi per la sconfitta dell'andata: 5-4, nonostante i sassaresi fossero andati in vantaggio per 4-3 dopo il terzo punto personale firmato da Ganiyu Ashimiyu.

Concentramento anche per la B femminile, ma a Valverde (Catania). Il Tennistavolo Sassari, attualmente secondo cerca domenica alle 11 il bis sul Muravera (4-2 all'andata) che varrebbe il sorpasso e il primato nel girone I. Alle 14 match contro l'Olimpicus San Gregorio Girl, sconfitto nettamente 4-0 da Elena Rozanova e compagne. La panoramica dell'intenso fine settimana della società sassarese si chiude con la serie C, dove il Tennistavolo Sassari dei giovanissimi Laura Pinna e Federico Casula (insieme ai veterani Luca Baraccani e Alberto Ticca) difendono il primato nel girone N domenica in casa alle 12 contro la Futura 94, formazione ancora a zero punti ma capace di rendere la vita dura a chiunque come dimostra anche il 5-3 dell'andata.

Nella foto (di Luigi Canu): Marco Antonio Cappuccio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/2/2026
Tennistavolo Alghero: 50 anni di attività
Omaggio a Riccardo Moni ed Efisio Pisano, con un ritrovo conviviale. Lo sport del Tennistavolo nasce ad Alghero nel 1972
2/2Alghero anche il 2026 senza golf
30/1Tennistavolo Sassari: la A1 maschile ospita Nulvi
25/1L´isola dello sport, IX conferenza regionale
24/1Oristano per lo sport e la parità di genere
22/1Riapre a Perfugas il bocciodromo
22/1200 atleti in gara all’Alghero Kombat
20/1Venerdì la nona Conferenza Regionale dello Sport
19/1A Stintino si guarda allo sport
15/1Fine settimana europeo per il Tennistavolo Sassari
16/12Kickboxing Alghero, tris di vittorie
« indietro archivio sport »
13 febbraio
Vento e danni: Giunta dichiara stato calamità, richiesta a Regione
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
13 febbraio
Via ai lavori nella caserma dei Vigili del fuoco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)