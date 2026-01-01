Cor 12:02 Labrador in salvo a Molentargius Gli agenti della Stazione Forestale di Cagliari salvano un cane nel Parco Naturale di Molentargius: provvidenziale l´intervento di questa mattina in località Bellarosa Maggiore



CAGLIARI – Nel pomeriggio di venerdì la Stazione Forestale di Cagliari è intervenuta su segnalazione degli operatori dell’Ente Parco Molentargius per soccorrere un cane intrappolato nel canale di ingresso dell’acqua marina in località Bellarosa Maggiore, all’interno del Parco Naturale Regionale di Molentargius.



Giunti sul posto muniti di retino e corde, gli agenti hanno individuato un Labrador Retriever di media taglia, che presentava difficoltà di movimento alle zampe posteriori, probabilmente a causa del contatto con acqua fredda. Dopo il recupero, il cane è stato trasportato presso la sede del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Molentargius.



Una prima ispezione con lettore microchip ha rilevato che l’animale non risultava tracciabile. E' stato contattato il Servizio Veterinario Asl e l'animale è stato affidato a un canile. L’intervento si inserisce nelle attività quotidiane della Stazione Forestale di Cagliari volte alla tutela degli animali e alla sicurezza all’interno delle aree protette. Per eventuali adozioni il canile è il Dog hotel di Chinarello.