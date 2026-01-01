Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariCronacaAnimali › Labrador in salvo a Molentargius
Cor 12:02
Labrador in salvo a Molentargius
Gli agenti della Stazione Forestale di Cagliari salvano un cane nel Parco Naturale di Molentargius: provvidenziale l´intervento di questa mattina in località Bellarosa Maggiore
Labrador in salvo a Molentargius

CAGLIARI – Nel pomeriggio di venerdì la Stazione Forestale di Cagliari è intervenuta su segnalazione degli operatori dell’Ente Parco Molentargius per soccorrere un cane intrappolato nel canale di ingresso dell’acqua marina in località Bellarosa Maggiore, all’interno del Parco Naturale Regionale di Molentargius.

Giunti sul posto muniti di retino e corde, gli agenti hanno individuato un Labrador Retriever di media taglia, che presentava difficoltà di movimento alle zampe posteriori, probabilmente a causa del contatto con acqua fredda. Dopo il recupero, il cane è stato trasportato presso la sede del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Molentargius.

Una prima ispezione con lettore microchip ha rilevato che l’animale non risultava tracciabile. E' stato contattato il Servizio Veterinario Asl e l'animale è stato affidato a un canile. L’intervento si inserisce nelle attività quotidiane della Stazione Forestale di Cagliari volte alla tutela degli animali e alla sicurezza all’interno delle aree protette. Per eventuali adozioni il canile è il Dog hotel di Chinarello.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/1Microchip gratuiti a Sennori: prenotazioni
25/1Dermatite bovina: terzo bando
23/1Peste suina: finita emergenza ma serve prevenzione
21/1Microchip gratuito per 40 cani a Sassari
14/12Canile, serve serietà non autocelebrazioni
12/12Canile al comune, sbloccato l´impasse per l´acquisto
10/1240 microchip gratuiti a Sassari
5/12Cani: Sassari avanti, Alghero ancora al palo
28/11Fauna selvatica: stanziati i contributi ai comuni
22/11Bovini, revocate le restrizioni
« indietro archivio animali »
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
31 gennaio
«Chiarezza su Monte Carru»
31 gennaio
Laboratorio - concerto per Claudia Crabuzza



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)