Microchip gratuito per 40 cani a Sassari Nuovo appuntamento giovedì 22 gennaio, dalle 9 alle 11, nei locali dell'ex circoscrizione in via Poligono



SASSARI - Giovedì 22 gennaio, dalle 9 alle 11, nei locali dell’ex circoscrizione in via Poligono, nuovo appuntamento con la microchippatura gratuita dei cani. L’azione è promossa in collaborazione tra l’Asl Sassari – Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Randagismo e Anagrafe Animale da Compagnia e il settore all’Ambiente del Comune di Sassari, nell’ambito della lotta contro il randagismo.



Non è necessaria la prenotazione: si accetteranno 40 cani, secondo l’ordine di arrivo. Avranno priorità i residenti e/o domiciliati nel Comune di Sassari. Gli animali dovranno essere privi di pulci, zecche o altri parassiti. I cani di taglia grande o potenzialmente aggressivi dovranno essere muniti di museruola. Il proprietario deve presentarsi con documento personale, codice fiscale e la scheda anagrafica canina, scaricabile dal sito del Comune di Sassari - sezione “Ambiente”, stampata fronte-retro compilata (parte proprietario).



Per garantire la massima soddisfazione degli utenti e considerato l’elevato numero di richieste, ogni titolare potrà presentare un massimo di 4 cani per la microchippatura. Eventuali animali eccedenti questo limite potranno essere microchippati al termine della sessione, solo se ancora disponibili microchip. Il microchip è un piccolo dispositivo che consente di identificare l’animale e il suo proprietario. In caso di smarrimento o furto sarà possibile contattare il padrone. La microchippatura è un obbligo di legge.