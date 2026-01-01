Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCronacaAnimali › Anagrafe canina: microchippature a febbraio
Cor 11:34
Anagrafe canina: microchippature a febbraio
Prosegue l´attività dell´anagrafe canina garantita nel Nord ovest della Sardegna dai veterinari della Asl n.1 di Sassari: nelle prossime settimane il calendario interesserà i comuni di Martis, Bultei, Sassari, Sennori, Alghero
Anagrafe canina: microchippature a febbraio

SASSARI - L'Azienda socio sanitaria ricorda l'obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l'animale al registro dell'anagrafe canina e anche l'obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell'animale. Il Servizio Randagismo e anagrafe animali da compagnia zona Nord ricorda che i proprietari di cani possono iscrivere il proprio animale in anagrafe a partire dal decimo giorno dalla nascita.

Per il territorio della provincia di Sassari eventuali variazioni, come la proprietà, il luogo di detenzione del cane, lo smarrimento, furto e anche il decesso, possono essere segnalati al Servizio della Asl di Sassari, presso la struttura di San Camillo a Sassari; è possibile contattare il Servizio componendo il numero 079/2062229 o all'indirizzo mail anagrafecanina.zonanord@aslsassari.it ; ma anche ai Comuni (abilitati alla registrazione) e ai Veterinari libero professionisti autorizzati. Cosa fare per iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina della Asl di Sassari: Il proprietario deve rivolgersi: al Servizio Anagrafe canina e Randagismo della Asl a pagamento da un medico Veterinario libero professionista, accreditato dalla Asl

Appuntamenti del mese di febbraio 2026: Si ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizio è necessario prenotare l'intervento nel proprio Comune di residenza o comune vicini (il recapito telefonico da contattare viene inserito tra parentesi al fianco del Comune). I cani devono esser tenuti al guinzaglio e devono indossare la museruola.
16.02.2026 – Martis (ore 09.30 – 11.30) (3338897668) (sandromundula@gmail.com )
20.02.2026 - Bultei (ore 10.00 - 12.00) (0794928328) (vigilanza@comune.bultei.ss.it )
24.02.2026 – Sassari (09.00 - 11.00) (079279630) (anna.pilo@comune.sassari.it )
26.02.2026 – Sennori (09.00 - 11.00) (0793049263) (polizialocale@comune.sennori.ss.it )
27.02.2026 – Alghero (ore 09.30 – 11.30) (0799978672) (g.mariano@comune.alghero.ss.it ).
9:22
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
7 febbraio
Nuova rapina ad Alghero in farmacia
9 febbraio
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia



