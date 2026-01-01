S.A. 15:05 America´s Cup: a maggio la Regata Preliminare Conto alla rovescia per la 38^ Louis Vuitton America’s Cup, che partirà con la prima Regata Preliminare Sardegna, in programma nelle acque antistanti il porto di Cagliari, dal 21 al 24 maggio



CAGLIARI - Cresce l’attesa di tantissimi sportivi e appassionati della vela per la 38^ Louis Vuitton America’s Cup, che partirà con la prima Regata Preliminare Sardegna, in programma nelle acque antistanti il porto di Cagliari, dal 21 al 24 maggio. Da oggi è operativa la sede del gruppo di lavoro di ACE, Sport & Salute e Regione Sardegna, che ha concesso alcuni locali all’interno della ex Manifattura Tabacchi, grazie alla disponibilità dell’Assessorato del Bilancio e Programmazione e di Sardegna Ricerche, per raccordare l’area tecnica dei Team al Porto. Ospitare l’evento sportivo più antico al mondo rappresenta una sfida per la capacità organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna, che finanzia l’evento, inserito nel programma sui grandi eventi dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.



«Collaborare alla prima edizione della America’s Cup che si assegnerà in Italia, con la fase finale a Napoli nel luglio 2027 è una sfida nella sfida, che ci responsabilizza e ci impegna al massimo delle nostre possibilità, per dimostrare che anche la Sardegna è in grado di organizzare ed ospitare grandissimi eventi sportivi internazionali – sottolinea l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu. Inoltre, grazie alla enorme risonanza mediatica, ci consente di veicolare al meglio i recenti riconoscimenti ottenuti, come Best in Travel di Lonely Planet International per il 2026, le Domus de Janas riconosciute come Patrimonio mondiale dall’UNESCO e la spiaggia più bella del mondo, che ha resistito ai millenni ed anche al recente ciclone Harry».



Al taglio del nastro della sede operativa, oltre all’assessore Cuccureddu, Leslie Ryan, Enent Director della Louis Vuitton 38.ma America's Cup e la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori. Il ruolo di organizzatore è stato affidato ad ACE (America’s Cup Events), dalla ACP (America’s Cup Partnership) e dal Team New Zeland, detentore del titolo. Sport & Salute SpA, public company del Ministero per lo Sport e per i giovani, fornirà, invece, il supporto operativo. Le aree della regata saranno allestite davanti al waterfront di Cagliari, nel Golfo degli Angeli fra il Molo di Levante del Porto ed il Capo Sant’Elia, a ridosso della linea di costa e visibile da terra per le migliaia di tifosi dei 5 team velici (il detentore New Zealand, l’italiano Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena, ed i francesi di K-Challenge) che si sfideranno con 3 equipaggi: quello femminile, quello giovanile e l’ufficiale. Vi saranno delle aree riservate al pubblico sia nel porto che al Lazzaretto di Sant’Elia, per dare la possibilità di vedere le barche super performanti da vicino, si potrà entrare nello spirito della Louis Vuitton Cup seguendo su grandi schermi posizionati nel villaggio dell’evento, il cui accesso sarà totalmente gratuito. «Aprire le porte della Sardegna alla più importante competizione velica mondiale - afferma l’assessore Cuccureddu- avvicina gli appassionati, gli ospiti, gli operatori locali in una festa ricca delle emozioni sportive e del calore dell’accoglienza dei sardi ai turisti che verranno nella nostra isola per seguire l’evento».