Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaMusica › Enzo Favata presenta The Crossing
Cor 14:05
Enzo Favata presenta The Crossing
Il nuovo singolo della band elettrica fondata nel 2019 da Enzo Favata The Crossing disponibile su 34 piattaforme digitali in tutto il mondo, registrato tra Alghero Mubai Riccione e New York anticipa l’uscita dell’album Paucartambo, in arrivo a fine marzo
Enzo Favata presenta The Crossing

ALGHERO - È disponibile su 34 piattaforme digitali globali Mumbai Train, il nuovo singolo di Enzo Favata che anticipa il secondo capitolo discografico della sua band elettrica The Crossing, dal titolo affascinante e visionario Paucartambo. Un progetto internazionale nato dal viaggio e dall’incontro tra culture, che conferma la direzione artistica del musicista sardo: attraversare confini geografici e sonori per costruire nuove mappe musicali. The Crossing è oggi uno degli ensemble italiani più riconoscibili della scena contemporanea, con tournée tra Europa Asia e Sud America e un sound ormai consolidato e internazionale.

Accanto a Favata — sax soprano, clarinetti ed elettronica — suonano Pasquale Mirra al vibrafono, Marco Frattini alla batteria, Fabio Giachino a pianoforte, tastiere ed elettronica: una formazione capace di fondere scrittura contemporanea, improvvisazione, groove elettrici e paesaggi sonori globali. Mumbai Train, di cui Favata è autore e arrangiatore, nasce in Sardegna, viene registrato tra Mumbai, Bangalore e Riccione, finalizzato a New York ed esce per la label internazionale OYEZ! Quattro coordinate geografiche e produttive che raccontano con forza la vocazione globale del brano e la sua natura nomade, sospesa tra continenti, linguaggi e visioni.

Il brano vede la partecipazione di due ospiti straordinarie della scena musicale indiana: Bindhumalini, artista celebre in India e premiata con uno dei più importanti riconoscimenti del cinema di Bollywood, e Varijashree Venugopal, virtuosa della voce e musicista di fama internazionale, candidata due volte ai Grammy Awards 2025 — con Jacob Collier e con il suo album solista. Le due artiste intrecciano le loro voci in una melodia trascinante, in un dialogo carnatico vibrante e magnetico che cresce progressivamente fino al sorprendente solo di Varijashree: un momento di pura energia, capace di trascinare l’intero ensemble in una dimensione di estasi ritmica e spirituale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/1Conservatorio Canepa, nuovo anno accademico
20/1Nàrami, chiacchierata musicale
9/1Audizioni Coro De Carolis: bando
7/1Istituto Verdi: 75 nuovi iscritti ad Alghero
23/12Allee Der Kosmonauten, è uscito il singolo
19/12Via al progetto per la salvaguardia del canto a tenore
18/12Elettronica al Genoni Music Factory
18/12Colledanchise e Carboni: Duo a teatro
14/12Musica: I 30 anni dei Panta Rei
6/12Nasce l´Orchestra regionale dei Conservatori
« indietro archivio musica »
14 febbraio
Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero
14 febbraio
Alghero: al Marino apre Neurologia
14 febbraio
Ad Alghero Separa la giustizia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)