Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaCultura › Centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda
Cor 16:49 video
Centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al teatro Eliseo di Nuoro, alla cerimonia per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1926


NUORO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, al teatro Eliseo di Nuoro, alla cerimonia per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda, scrittrice sarda e prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1926.
L’evento si è aperto con l’esecuzione dell’Inno nazionale; hanno fatto seguito gli indirizzi di saluto del Sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, e della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

Sono poi intervenuti lo scrittore Marcello Fois; la Presidente dell’Associazione internazionale critici letterari, l'algherese Neria De Giovanni; ancora, Dino Manca, Professore associato di filologia della letteratura italiana presso l’Università di Sassari; Stefania Lucamante, Professoressa associata di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Cagliari.

I contributi sono stati intervallati dall’esecuzione del brano “Non potho reposare” da parte degli studenti del Liceo Musicale di Nuoro. In chiusura ha preso la parola il Presidente Mattarella che, al termine della cerimonia, ha visitato la casa natale della scrittrice.

Guarda e condividi il video su Alguer.tv
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13/2/2026
Alghero nella Rete dei Comuni Unesco
Adesione dell’Amministrazione comunale algherese alla Rete dei Comuni impegnati nel progetto di candidatura del Patrimonio Storico Minerario della Sardegna nelle Liste del Patrimonio Mondiale Unesco. Via libera unanime in Commissione
3/2Studenti in viaggio nei luoghi dell’Olocausto
15/1«Unesco solo un punto di partenza per Alghero»
20/12Federculture, l´Isola brilla in Italia
20/12Dolci della tradizione algherese: l´incontro
19/12Premio Alghero Donna: le vincitrici
17/12Sassari: apre il Salone dello Studente
10/12Talk con Francesca Cavallo ad Alghero
4/12La lezione di Alessandra Derriu all´Ute
6/12Luoghi letterari, cinque residenze d’autore
3/1231 edizioni di Premio Alghero Donna
« indietro archivio cultura »
14 febbraio
Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero
14 febbraio
«Neurologia, conquista storica per Alghero»
14 febbraio
Alghero: al Marino apre Neurologia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)