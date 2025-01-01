Cor 10:12 Premio Rafael Sari: tutto pronto ad Alghero Il concorso, intitolato al poeta e intellettuale algherese Rafael Sari, rappresenta da oltre quattro decenni un punto di riferimento per autori locali e internazionali. La 42^ edizione si svolgerà lunedì 29 settembre alle ore 17 a San Francesco



ALGHERO - L’associazione culturale Obra Cultural de l’Alguer è lieta di annunciare la cerimonia di premiazione della 42^ edizione del concorso di poesia e prosa “Rafael Sari”, dedicato alla valorizzazione della lingua catalana di Alghero e alla promozione della creatività letteraria. Il concorso, intitolato al poeta e intellettuale algherese Rafael Sari, rappresenta da oltre quattro decenni un punto di riferimento per autori locali e internazionali che desiderano esprimersi attraverso la poesia e la prosa in lingua catalana.



Anche quest’anno, numerosi partecipanti hanno presentato opere di grande sensibilità e valore culturale. La cerimonia di premiazione si terrà presso la sala conferenze di San Francesco alle ore 17.00, alla presenza di rappresentanti istituzionali, membri della giuria, autori e appassionati di cultura. Durante l’evento verranno letti alcuni brani selezionati e sarà reso omaggio alla figura di Rafael Sari, simbolo della tradizione letteraria algherese.



Ospite d’onore della serata sarà la giovane cantante algherese Aurora Bassu. Un’occasione per celebrare la bellezza della parola, il legame con il territorio e l’impegno per la tutela della lingua catalana di Alghero. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Alghero e gode del supporto della Fondazione Alghero e dell’ufficio di Alghero della rappresentanza del governo della Generalitat di Catalunya. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.