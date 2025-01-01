Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaPoesia › Il Poetry Slam arriva ad Olmedo
Cor 9:00
Il Poetry Slam arriva ad Olmedo
Sabato 13 settembre in piazza Berlinguer a Olmedo torna Il rumore delle pagine, la rassegna dedicata ai linguaggi della parola e della creatività organizzata dal Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi grazie al contributo della Fondazione di Sardegna
Il Poetry Slam arriva ad Olmedo

OLMEDO - Sabato 13 settembre alle ore 21.00 in piazza Berlinguer a Olmedo torna Il rumore delle pagine, la rassegna dedicata ai linguaggi della parola e della creatività organizzata dal CAATS – Consorzio Artisti Artigiani Turritani Sardi grazie al contributo della Fondazione di Sardegna. Il Rumore delle Pagine nasce per avvicinare il pubblico alla letteratura e alla poesia in tutte le sue forme: letture pubbliche, incontri con gli autori, performance e momenti di confronto. La filosofia è semplice e potente: portare la parola scritta e orale negli spazi aperti, restituendole voce, corpo e comunità.

Il cuore della serata sarà il Poetry Slam, una competizione di poesia orale nata negli Stati Uniti negli anni ’80 e oggi diffusa in tutto il mondo. In un Poetry Slam i poeti si sfidano con i propri testi originali davanti al pubblico, che diventa giuria e parte attiva dell’evento. Non è solo gara ma anche festa: la poesia esce dai libri per incontrare le persone, costruendo legami e partecipazione. A condurre la serata sarà Helel Fiori. Hanno già confermato la loro partecipazione i poeti: Roberto Demontis, Silvia Piana, Costantino Sanna, Isidoro Carta, Ontano Lontano, Sebastiana Nurra, Dario Woollover.

L’evento è valido per il Campionato di Poetry Slam Sardegna, coordinamento regionale della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam. Ospite della serata sarà l’olmedese Guglielmo Pinna, autore e ricercatore multidisciplinare. Nato a Olmedo per anni vissuto a Venezia, Pinna è noto per i suoi studi sulla musica antica, il teatro naturale e il gioco come linguaggio creativo. Ha pubblicato diversi testi narrativi, tra cui L’invasione delle ballerine e Mondorotondo (BookSprint, 2022), una raccolta di racconti che trasformano la città in un teatro poetico.

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/8Verso 40° Premio Dessì: pubblico record
1/8Ad Alghero ritornano le Letture d´estate a Villa Edera
28/5Il 66mo Premio Ozieri: domande in scadenza
24/511° Concorso Luca Scognamillo: premiazione
14/5Al via la quarantesima edizione del Premio Dessì
5/5Il Poetry Slam sbarca a Belvì
3/5Al gavoese Luca Sedda il Bette Poetry Slam di Nuoro
24/4Poetry Slam: premiato Roberto Nieddu ad Alghero
17/4Sabato Poetry Slam ad Alghero
1/4Obra Cultural, premio Rafael Sari
« indietro archivio poesia »
9 settembre
Treno Alghero Olmedo Sassari, sempre peggio
9 settembre
Ritorna il Cavidani Alguerès
7 settembre
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)