Tennistavolo Sassari: difesa del primato a Carrara
All´andata la squadra sassarese si è imposta per 3-1 grazie ai confronti vinti da Andrea Puppo su Jon Sebastian Persson, da Tamas Lakatos su Ibrahima Diaw e da Nikita Artemenko su Persso. Sabato trasferta anche della serie C girone N: match alle 15 a Roma contro il Giovanni Castello
SASSARI - I campioni d'Italia del Tennistavolo Sassari difendono il primato nella A1 maschile sabato alle 18.30 sul campo dell'Apuania Carrara. Quest'anno la formazione toscana non è riuscita a ripetere il bel campionato passato, ma resta sempre un'avversaria pericolosa come ha dimostrato anche nell'ultimo turno rendendo la vita durissima all'altra capolista, la Bagnolese, che si è imposta soltanto al quinto set.

All'andata la squadra sassarese si è imposta per 3-1 grazie ai confronti vinti da Andrea Puppo su Jon Sebastian Persson, da Tamas Lakatos su Ibrahima Diaw e da Nikita Artemenko su Persson. Rispetto a quella gara potrebbe giocare anche Francisco Sanchi, occhio poi ad Andrea Mutti, nella top five italiana. Sempre sabato trasferta per il tennistavolo Sassari della serie C girone N: match alle 15 a Roma contro il Giovanni Castello. E' una sorta di spareggio tra le capolista. All'andata la formazione romana si è imposta per 5-1, col punto della bandiera realizzato dal giovanissimo Federico Casula. E anche questo dimostra la crescita della formazione sassarese che ha saputo infilare sei vittorie riacciuffando l'avversaria.
