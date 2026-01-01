Cor 7:47 L’Alghero cala il poker contro San Giorgio Campionato di Promozione (25ª giornata - GIRONE B) : Il solito Barboza firma una doppietta, timbrano il tabellino anche Virdis e Marras. L’Alghero conquista altri tre punti davanti al suo pubblico.



ALGHERO - L’Alghero conferma il proprio momento positivo e, nella gara valida per la 25ª giornata di campionato supera con autorità la San Giorgio con un netto 4-0. Il match prende il via alle 15:03 e sin dalle prime battute sono i giallorossi a prendere in mano il controllo del gioco, mantenendo il possesso e spingendo con continuità nella metà campo avversaria, pur senza trovare subito varchi decisivi. La prima occasione degna di nota arriva con un tiro al volo di Barboza, che termina di poco a lato. L’Alghero continua a premere e sblocca il risultato grazie a un rigore netto per fallo di mano: dal dischetto Barboza è freddo e spiazza il portiere, firmando l’1-0 con una conclusione rasoterra alla sua sinistra.



Al 33’ arriva il raddoppio: Scognamillo sfonda sulla sinistra e mette al centro un cross teso e preciso, sul quale Virdis svetta con tempismo perfetto e insacca di testa il 2-0. I padroni di casa sfiorano il tris poco dopo con Scognamillo, che di testa da distanza ravvicinata non riesce però a dare forza alla conclusione. Ancora Barboza prova a rendersi pericoloso con un tiro potente dalla distanza, respinto con difficoltà dal portiere. La ripresa si apre con l’Alghero subito aggressivo. Un cross di Virdis trova la testa di Barboza, ma l’estremo difensore ospite si supera e salva il risultato.



È solo il preludio al terzo gol: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mereu, la palla attraversa l’area e arriva sul secondo palo dove Diego Barboza, sempre al posto giusto, è il più rapido di tutti a depositare in rete il 3-0. La San Giorgio accusa il colpo e l’Alghero ne approfitta per colpire ancora. Su un retropassaggio di testa della difesa ospite, Marras intuisce tutto, anticipa l’uscita del portiere e, a tu per tu, mantiene la calma firmando il 4-0. Nel finale i giallorossi continuano ad attaccare e a cercare il quinto gol, che però non arriva. Il risultato non cambia più: al Pino Cuccureddu l’Alghero domina e conquista una vittoria larga e convincente, confermando solidità, qualità e spirito offensivo.

Staff Alghero Calcio



ALGHERO-SAN GIORGIO 4-0

ALGHERO: Carta, Baraye, Fadda, Pinna A., Sanna, Carboni, Roccuzzo, Barboza, Mereu, Scognamillo, Virdis. In panchina: Piga, Mula, Martinelli, Puttolu, Daga, Marras, Nieddu, Chessa, Cossu. Allenatore: Mauro Giorico. San Giorgio: Moscaritolo, Casu, Delizos, Pitruzzello, Lostia, Secchi, Carta, Ruiu, Cassano, Alcazar, Bazzoni. In panchina: Saragato, Muntoni, Giagheddu, Soggia, Canu, Palmas. Allenatore: Paolo Piga. ARBITRO: Vincenzo Melis di Ozieri. RETI: Barboza (ALG), Virdis (ALG), Barboza (ALG), Marras (ALG).