Cor 7:45 L´Amatori Rugby Alghero cade a Modena Il risultato dello scontro diretto ridisegna la classifica: gli emiliani conquistano 5 punti, salgono a quota 23 e agguantano il quinto posto, scavalcando proprio la formazione sarda



ALGHERO - Nella dodicesima giornata del girone 2 di Serie A, la squadra allenata da Marco Anversa perde per 25 a 10 sul campo del Giacobazzi Modena. Il risultato dello scontro diretto ridisegna la classifica: gli emiliani conquistano 5 punti, salgono a quota 23 e agguantano il quinto posto, scavalcando proprio la formazione sarda, che scende in sesta posizione restando ferma a 22 punti.



I padroni di casa sbloccano la partita al 6' con un calcio piazzato di Mazzi e allungano al 18' con la meta di Orlandi. L'Alghero accorcia le distanze al 21' con un calcio di punizione trasformato da Mazzone. Al 28' gli ospiti restano con l'uomo in meno per il cartellino giallo assegnato a Kone. Il Modena chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 13 a 3 grazie alla meta di Traversi al 39'.



L'Alghero riapre la partita al 49'. Armani va in meta e Mazzoni converte al piede, portando il punteggio sul 13 a 10. La reazione sarda si ferma però qui. Al 63' il Modena allunga nuovamente con la meta di Benassi. La squadra di Anversa subisce poi due ammonizioni in tre minuti: cartellino giallo per Wright al 66' e per Lenoci al 68'. Sfruttando la doppia superiorità numerica, gli emiliani chiudono il match nello stesso minuto (68') con la seconda meta personale di Benassi, trasformata da Mazzi, che fissa il risultato sul definitivo 25 a 10.



Giacobazzi Modena Rugby 1965 - Amatori Alghero 25-10 (primo tempo 13-3)

Marcatori: 6’ cp Mazzi (M), 18’ meta Orlandi (M), 21’ cp Mazzone (A), 39’ meta Traversi (M); 49’ meta Armani tr Mazzoni (A), 63’ meta Benassi (M), 68’ meta Benassi tr Mazzi (M).

Giacobazzi Modena: Trotta; Traversi (74’ Zerbini), Orlandi, Malagoli, Macculi (69’ Petti); Mazzi, Esposito; Bellei, Carta (50’ De Luca), Flores (68’ Covi); Venturelli M., Zanni (50’ Venturelli L.); Malisano (58’ Milzani), Rodriguez (50’ Benassi), Morelli (64’ Ori). All. Guareschi.



Amatori Alghero: Mazzone; Delrio, Serra, Russo, Pedroni (43’ Armani); Steenkamp, Tancredi; Canulli, Lenoci, Shelqeti; Kone, Cincotto (47’ Muciaccia); Wright, Marchetto (41’ Marcellan), Ruijgrok. Non entrati: D’Ambola, May, Anversa, Bombagi. All. Anversa.

Arbitro: Francesco Maria Mirabella (Pisa). Assistenti: Luigi Sylos Ivone (Mantova) e Pier Luigi Ferrari (Ravenna).



Note: Ammoniti: 28’ Kone (Alghero), 66’ Wright (Alghero), 68’ Lenoci (Alghero). Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Alghero 0.