S.A. 8:02 Alghero in campo contro San Giorgio Domenica 22 febbraio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà la San Giorgio. Fischio d’inizio fissato per le ore 15



ALGHERO - La squadra di Alghero arriva all’appuntamento di domenica 22 febbraio (ore 15) forte dell’ottima prova offerta nel turno infrasettimanale di recupero della 20a giornata, chiuso con un netto 6-1 ai danni della Macomerese, risultato che ha confermato il buon momento di forma e la solidità del gruppo. Al Cuccureddu di fronte ci sarà una San Giorgio determinata a reagire, reduce dalla sconfitta interna contro il Bonorva, maturata anch’essa nel recupero disputato mercoledì. Un risultato che spingerà gli ospiti a presentarsi ad Alghero con grande voglia di riscatto. Per i giallorossi sarà fondamentale dare continuità alle recenti prestazioni, affrontando il match con concentrazione e intensità, sfruttando il fattore campo e il sostegno del pubblico del Pino Cuccureddu per conquistare altri punti preziosi nel proprio percorso stagionale.