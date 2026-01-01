Alguer.it
S.A. 15:32
Fc Alghero in casa del San Paolo Sassari
Per la squadra allenata da Tommaso Movilli, attualmente ultima in classifica con 9 punti, la sfida rappresenta un passaggio importante nella corsa alla salvezza
Fc Alghero in casa del San Paolo Sassari

ALGHERO - La Fc Alghero ritorna in campo dopo la pausa osservata nello scorso fine settimana. La formazione giallorossa sarà impegnata domenica 22 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 15, sul terreno del San Paolo Sassari, nella gara valida per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria girone D. Per la squadra allenata da Tommaso Movilli, attualmente ultima in classifica con 9 punti, la sfida rappresenta un passaggio importante nella corsa alla salvezza.

L’obiettivo è chiaro: conquistare punti preziosi per accorciare le distanze e rilanciare le proprie ambizioni in queste ultime undici partite che mancano alla conclusione della stagione. In vista dell’appuntamento, il tecnico potrebbe ritrovare pedine importanti come Andrea Mameli e Raimondo Serra, elementi che garantirebbero maggiore solidità ed esperienza all’organico sia a centrocampo che in attacco. Non saranno invece della partita gli squalificati Christian Marrosu e Riccardo Spanu.

In casa Fc Alghero, la pausa è servita per ricaricare le energie e lavorare con maggiore attenzione sui dettagli anche se nelle ultime due settimane la squadra è stata costretta a trovare, per l’ennesima volta, soluzioni tampone per gli allenamenti. A Sassari serviranno concentrazione e spirito di sacrificio. La società ha fiducia nei ragazzi e nello staff tecnico, ed è convinta che con l’impegno e l’unità si potrà conquistare un risultato positivo. La Fc Alghero è dunque chiamata a una prova di carattere su un campo ostico, con la consapevolezza che ogni punto potrà risultare determinante per il raggiungimento della salvezza.

Nella foto: Andrea Peana
