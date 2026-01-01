S.A. 15:47 Alghero esclusa da fondi Ue Fesr

«Un altro ceffone dalla Regione» Alghero non è tra le città sarde comprese nella delibera che stanzia oltre 30,5 milioni di euro di fondi europei FESR. La forte presa di posizione dei capigruppo dei Gruppi Consiliari di centrodestra Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda che chiedono una reazione dal sindaco e le istituzioni



ALGHERO - «Ancora una volta Alghero viene ignorata e penalizzata dalla Regione Sardegna. Con una delibera che stanzia oltre 30,5 milioni di euro di fondi europei FESR a favore di alcune città sarde, la Giunta regionale sceglie consapevolmente di escludere Alghero, nonostante sia un Comune che ha più abitanti di Nuoro, Carbonia, Iglesias e Oristano, tutte beneficiarie delle risorse. È l’ennesimo ceffone inferto alla nostra città, che si aggiunge a una lunga serie di decisioni incomprensibili e ingiuste. Solo poche settimane fa la Regione ha assegnato 10 milioni di euro aggiuntivi a Cagliari per la riduzione della TARI, motivando la scelta con il carattere turistico del capoluogo. Escludendo Alghero, che è una delle principali città turistiche della Sardegna. La Regione parla di criteri demografici, di sviluppo urbano, di sostenibilità e di qualità della vita, ma i fatti raccontano altro: Alghero viene sistematicamente relegata ai margini delle politiche di sviluppo, esclusa dalle grandi programmazioni strategiche e privata di risorse fondamentali per la rigenerazione urbana, i servizi, l’innovazione e la crescita economica».



La forte presa di posizione dei capigruppo dei Gruppi Consiliari di centrodestra Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda che sostengono «sia arrivata l’ora che Alghero venga ricompresa all’interno dell’approccio integrato già sperimentato per le città intermedie di Nuoro, Oristano, Carbonia e Iglesias, attraverso strumenti di programmazione urbana strutturata e investimenti coerenti con il suo peso demografico, economico e territoriale. Se negli scorsi anni ciò non è stato fatto, é stato un errore, ma questo non è un buon motivo per non farlo adesso. Crediamo non sia più tempo di silenzi né di atteggiamenti remissivi» si legge nella nota. E concludono con un appello corale: «Riteniamo doveroso che il consigliere regionale espressione di Alghero, il Sindaco di Alghero e il Sindaco della Città Metropolitana reagiscano con forza e chiedano conto alla Regione Sardegna del perché Alghero venga sistematicamente discriminata rispetto ad altre realtà urbane. Alghero non è una città di serie B. Merita rispetto, attenzione e risorse adeguate al suo peso demografico, economico e turistico. Continuare a ignorarla significa condannarla a un ruolo marginale nello sviluppo della Sardegna, ed è una responsabilità politica grave che qualcuno dovrà spiegare ai cittadini».