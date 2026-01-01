Alguer.it
S.A. 17:05
Festival della Canzone Algherese: iscrizioni
Il termine ultimo per la presentazione della domanda d’iscrizione è il 15 marzo. Il festival è riservato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni
ALGHERO - Le iscrizioni al primo Festival della Canzone Algherese “Criatures i Mynions” stanno per concludersi: il termine ultimo per la presentazione della domanda d’iscrizione è il 15 marzo. Si tratta di un'iniziativa unica per vivere un’esperienza artistica speciale, dedicata alla cultura, alla creatività e alla musica in lingua algherese. Il festival è riservato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
