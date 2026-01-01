Cor 16:21 Rugby C, l´Amatori conquista la vetta A Maria Pia, su un campo reso pesante dalla pioggia, la formazione cadetta ottiene la seconda vittoria del 2026. Giornata storica per il club: in campo contemporaneamente i veterani Marco Spirito e Tony Daga, recordman di presenze



ALGHERO – Seconda uscita del 2026 e seconda vittoria consecutiva per la formazione cadetta dell’Amatori Rugby Alghero che, nella giornata di ieri pomeriggio, ha superato il Sinnai con il punteggio finale di 29-5. Un successo netto, maturato sul campo di Maria Pia in condizioni meteo difficili, che proietta la compagine algherese in testa alla classifica del campionato di Serie C. La gara, disputata su un terreno molto pesante a causa delle piogge, ha visto un avvio aggressivo degli ospiti. È stato infatti il Sinnai a sbloccare il risultato al 5’ con una pregevole azione al largo (0-5). La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere, affidandosi alla superiorità del pacchetto di mischia. Al 15’ è arrivata la meta del sorpasso siglata da Marcellan, in seguito a una potente spinta della mischia chiusa, trasformata da Bogliani (7-5). Al 30’ l’Alghero ha allungato con Lanciotti, che ha finalizzato un’azione corale portando il parziale sul 12-5 all’intervallo.



Nella ripresa i catalani hanno mantenuto il controllo territoriale, capitalizzando la mole di gioco prodotta dagli avanti. Al 50’ Marrone è andato in meta di potenza (trasformazione di Bogliani per il 19-5), seguito al 64’ dalla seconda marcatura personale di Marcellan, ancora frutto di un avanzamento della mischia (24-5). Nel finale, al 75’, Calabrò ha fissato il risultato sul 29-5 concludendo in velocità una manovra alla mano. La giornata è stata impreziosita da un evento statistico e simbolico di rilievo per la società: il ritorno in campo contemporaneo di Marco Spirito (in veste di allenatore-giocatore, in campo fino al 65') e Tony Daga (subentrato nella ripresa). I due atleti detengono rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica delle presenze assolute nella storia dell’Amatori Rugby Alghero.



A fine gara, il tecnico Marco Spirito ha analizzato la prestazione: «È stata una partita molto dura, di livello superiore alla media della categoria, giocata contro un avversario preparato e determinato. Dopo lo svantaggio iniziale, abbiamo tenuto il pallino del gioco quasi ininterrottamente. Abbiamo commesso qualche errore di gestione dovuto alla foga e alle condizioni del campo, non capitalizzando tutto il possesso avuto, ma la prestazione nelle fasi statiche è stata determinante: abbiamo dominato nettamente in mischia ordinata e in touche. Faccio i complimenti al Sinnai per l’attitudine difensiva e la veemenza mostrata, ma siamo stati bravi a chiudere la gara ottenendo il massimo risultato possibile».