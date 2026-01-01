Cor 11:10 Rugby A, Alghero passa a Milano Un successo che vale doppio: per la classifica, che vede i sardi salire a quota 21 punti consolidando il quinto posto, e per il morale, grazie a una rimonta che sembrava impossibile al 44´



ALGHERO – Una partita dai due volti, ma con l'epilogo a favore dei catalani. L'Amatori Rugby Alghero espugna il campo "G.F. Crespi" battendo l'Amatori & Union Milano per 29-25. Un successo che vale doppio: per la classifica, che vede i sardi salire a quota 21 punti consolidando il quinto posto, e per il morale, grazie a una rimonta che sembrava impossibile al 44'.



Il primo tempo è di marca lombarda. Nonostante il vantaggio iniziale di Steenkamp su piazzato, Milano prende il largo sfruttando le amnesie difensive ospiti. Vanno in meta Guidetti, Grossi e Mastropasqua. Alghero resta aggrappata al match solo grazie a una marcatura di Delrio al 20'. Si va al riposo sul 22-8 per i padroni di casa. La ripresa inizia male: Riva allunga dalla piazzola per il 25-8. La partita sembra chiusa. Invece, l'Alghero si sveglia. In venti minuti cambia tutto. Al 48' Russo trova il varco giusto, Steenkamp trasforma. Tre minuti dopo è Lenoci a schiacciare in meta (25-22). La pressione sale, Milano si sgretola e al 60' ancora Russo firma il sorpasso decisivo. Steenkamp non sbaglia la trasformazione. Nel finale la difesa tiene non senza difficoltà. Finisce 25-29.



Marco Anversa, allenatore dell'Amatori Alghero, analizza il risultato guardando già al calendario. «Prima vittoria fuori casa con 5 punti. Bellissimo. Torniamo in Sardegna con un altro umore e con tanta voglia di festeggiare. La prima delle due trasferte che abbiamo a Milano ci porta bene. 5 punti. Questa settimana torniamo a lavorare, torniamo a giocare contro l'ASR la prossima settimana sempre a Milano». Con questo successo l'Amatori Rugby Alghero si porta a 21 punti in 8 gare giocate, con 5 vittorie e 3 sconfitte. Non c'è tempo per riposare: domenica 1 febbraio 2026, alle 14:30, si torna a Milano. L'avversario sarà il Rugby Milano (ASR) sul campo "Prof. G.B. Curioni".