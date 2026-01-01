Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportRugby › Rugby A, Alghero passa a Milano
Cor 11:10
Rugby A, Alghero passa a Milano
Un successo che vale doppio: per la classifica, che vede i sardi salire a quota 21 punti consolidando il quinto posto, e per il morale, grazie a una rimonta che sembrava impossibile al 44´
Rugby <i>A</i>, Alghero passa a Milano

ALGHERO – Una partita dai due volti, ma con l'epilogo a favore dei catalani. L'Amatori Rugby Alghero espugna il campo "G.F. Crespi" battendo l'Amatori & Union Milano per 29-25. Un successo che vale doppio: per la classifica, che vede i sardi salire a quota 21 punti consolidando il quinto posto, e per il morale, grazie a una rimonta che sembrava impossibile al 44'.

Il primo tempo è di marca lombarda. Nonostante il vantaggio iniziale di Steenkamp su piazzato, Milano prende il largo sfruttando le amnesie difensive ospiti. Vanno in meta Guidetti, Grossi e Mastropasqua. Alghero resta aggrappata al match solo grazie a una marcatura di Delrio al 20'. Si va al riposo sul 22-8 per i padroni di casa. La ripresa inizia male: Riva allunga dalla piazzola per il 25-8. La partita sembra chiusa. Invece, l'Alghero si sveglia. In venti minuti cambia tutto. Al 48' Russo trova il varco giusto, Steenkamp trasforma. Tre minuti dopo è Lenoci a schiacciare in meta (25-22). La pressione sale, Milano si sgretola e al 60' ancora Russo firma il sorpasso decisivo. Steenkamp non sbaglia la trasformazione. Nel finale la difesa tiene non senza difficoltà. Finisce 25-29.

Marco Anversa, allenatore dell'Amatori Alghero, analizza il risultato guardando già al calendario. «Prima vittoria fuori casa con 5 punti. Bellissimo. Torniamo in Sardegna con un altro umore e con tanta voglia di festeggiare. La prima delle due trasferte che abbiamo a Milano ci porta bene. 5 punti. Questa settimana torniamo a lavorare, torniamo a giocare contro l'ASR la prossima settimana sempre a Milano». Con questo successo l'Amatori Rugby Alghero si porta a 21 punti in 8 gare giocate, con 5 vittorie e 3 sconfitte. Non c'è tempo per riposare: domenica 1 febbraio 2026, alle 14:30, si torna a Milano. L'avversario sarà il Rugby Milano (ASR) sul campo "Prof. G.B. Curioni".
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/1Rugby A: l´Amatori batte Lecco
11/1Amatori C: terza vittoria a Capoterra
10/1Rugby, ricorso al Tar per Maria Pia
10/1Rugby A, Alghero ospita il Lecco
7/12L´Amatori Rugby Alghero supera lo Stade Valdotain
1/12Sconfitta a Parma per l´Amatori Rugby Alghero
21/11Rugby, si sblocca l´impasse: domenica il derby
22/11Alguer Rugby-Amatori: kick-off ore 15
4/11Rugby: allenamento congiunto Sassari-Alghero
1/11Amatori Rugby Alghero: vittoria sofferta ma preziosa
« indietro archivio rugby »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
26 gennaio
«La rottamazione non è in vigore, si prosegue»
26 gennaio
Ecobox e roditori anche in inverno



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)