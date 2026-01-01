Cor 8:52 L´Amatori Alghero cede al Piacenza Addio imbattibilità interna dopo 19 mesi. Sotto la pioggia battente e su un campo reso pesante dal fango, l´Amatori Rugby Alghero si arrende alla capolista Rugby Piacenza



ALGHERO - Il fortino del Maria Pia è caduto. Sotto la pioggia battente e su un campo reso pesante dal fango, l'Amatori Rugby Alghero si arrende alla capolista Rugby Piacenza. Il risultato finale di 10 a 27 sancisce la fine di un record che durava da un anno e sette mesi: tanto era passato dall'ultima sconfitta casalinga dei catalani. L'undicesima giornata del Girone 2 di Serie A regala una domenica amara alla formazione guidata da Marco Anversa. Dopo la sconfitta di misura a Milano di due settimane fa, gli algheresi non riescono a invertire la rotta, complice un avvio di gara difficile e un avversario che ha saputo adattarsi meglio alle condizioni meteo proibitive.



La partita si mette subito in salita per i padroni di casa. Piacenza sfrutta gli errori algheresi e chiude il primo tempo avanti per 17 a 0, grazie a una meta tecnica e alla marcatura di Cornelli, trasformata da Guerra. Nella ripresa, l'Amatori prova a reagire d'orgoglio accorciando le distanze con le mete di Canulli e Lenoci, ma gli emiliani controllano il match e allungano nuovamente con i due Guerra (Joaquin e Bautista), chiudendo ogni discorso.



A fine gara, l'allenatore Marco Anversa non cerca scuse e fotografa lucidamente la gara: «La partita si è decisa su episodi, con questo tempo, con questo campo, come ho detto ai ragazzi il primo che segna è molto probabile che porti a casa la partita perché poi difendere è molto più facile che attaccare. Quindi sapevo che chi segnava punti aveva grosse possibilità, è andata bene a loro, hanno segnato subito un paio di mete su due errori nostri. Perdiamo l'imbattibilità dopo un anno e sette mesi ma torniamo a lavorare e vediamo di rifarci subito a Modena». Con questo risultato l'Alghero resta fermo in classifica. Serve una reazione immediata per evitare di essere risucchiati nella lotta retrocessione. L'occasione per il riscatto è fissata per domenica 22 febbraio: l'Amatori sarà ospite del Giacobazzi Modena Rugby.



Amatori Rugby Alghero vs Rugby Piacenza 10 – 27



Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Armani, Russo, Delrio, May (11° pt Serra), Steenkamp, Tancredi, Canulli (cap), Lenoci, Marcellan (10° st Wright), Kone, D’Ambola (10° st Marchetto), Cincotto (10° st Muciaccia), Shelqeti, Ruijgrok.

A disposizione: Marchetto, Muciaccia, Wright, Pedroni, Serra, Cadoni, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa.



Rugby Piacenza: Cisint, Botti, Misseroni, Guerra Bautista, Roda, Biffi, Ravilli, Cornelli (cap), Marazzi, Lekic, Chiappini, Melegari, Codazzi, Guerra Joaquin (1° st Greco), Dapaah.

A disposizione: Alberti, Badagnani, Greco, Bonatti, Savi, Baciochi, Manciulli, Bertorello.

Allenatore: Claudio Forte.



Arbitro: Riccardo Fagiolo (RM)

Assistenti: Matteo Uccheddu (NU), Massimiliano Dui (NU)



Marcatori:

Primo tempo: 10° meta di punizione Piacenza (0-7); 16° meta Cornelli tr. Guerra Bautista (0-14); 35° cp Guerra (0-17).

Secondo tempo: 4° meta Canulli n.tr. (5-17); 19° meta Guerra Joaquin n.tr. (5-22); 26° meta Lenoci n.tr. (10-22); 30° meta Guerra Bautista n.tr. (10-27).



Cartellini gialli: 10° pt Steenkamp (Alghero), 28° pt Melegari (Piacenza), 33° pt Lekic (Piacenza).



Note: Giornata piovosa, campo pesante. Spettatori: 150 circa.

Punti conquistati in classifica: Amatori Rugby Alghero 0 – Rugby Piacenza 5.