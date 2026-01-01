Cor 17:40 Rugby: Alghero sconfitta di misura a Milano Nella decima giornata di campionato, i catalani disputano una prova di carattere conducendo il match per lunghi tratti. Nel finale la rimonta dei padroni di casa nega la gioia della vittoria al XV di Anversa, che torna in Sardegna con un punto di bonus difensivo



MILANO – Si ferma a pochi minuti dal termine la corsa dell’Amatori Rugby Alghero sul campo “Prof. G.B. Curioni” di Milano. Nella decima giornata del campionato nazionale di Serie A Maschile (Girone 2), andata in scena oggi alle 14:30, la formazione guidata da Marco Anversa è stata superata dai padroni di casa del Rugby Milano con il punteggio finale di 24-20, al termine di una gara combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte.



L’avvio del match è tutto di marca lombarda: dopo appena un minuto di gioco, Vinciguerra sblocca il risultato con una meta non trasformata, portando il Milano sul 5-0. La reazione dell’Alghero, però, non si fa attendere. I sardi riorganizzano le idee e si affidano alla precisione balistica di Steenkamp, che nel corso del primo tempo centra i pali per tre volte (al 4’, al 32’ e al 39’), ribaltando il parziale e mandando le squadre al riposo sul 5-9 in favore degli ospiti. Nella ripresa l’Alghero sembra poter prendere il largo. Al 43’ Serra sigla la meta del 5-14 e, poco dopo, al 55’, ancora un calcio piazzato di Steenkamp porta il vantaggio catalano sul +12 (5-17).



Il Rugby Milano, tuttavia, non demorde e nell’ultimo quarto di gara riesce a ricucire lo strappo. Al 58’ la meta di Antinori (trasformata da Galimberti) e al 63’ quella di Gonzalez riportano il match in parità sul 17-17. L’Alghero ha la forza di riportarsi avanti al 65’ con un altro piazzato di Steenkamp (17-20), ma al 76’, a quattro minuti dal fischio finale, arriva l’episodio decisivo: Gonzalez trova la seconda meta personale, trasformata da Galimberti, che fissa il risultato sul definitivo 24-20. Per l’Amatori Rugby Alghero resta l’amarezza per un risultato sfumato proprio nel finale, mitigata in parte dalla conquista del punto di bonus difensivo che muove comunque la classifica portando gli algheresi a 22 punti.



IL TABELLINO: Milano, Stadio “Prof. G.B. Curioni” – domenica 1 febbraio 2026 Campionato Serie A girone 2, X giornata Rugby Milano v Amatori Rugby Alghero 24-20 (5-9 p.t.)



Marcatori: p.t. 1’ m. Vinciguerra (5-0), 4’ cp Steenkamp (5-3), 32’ cp Steenkamp (5-6), 39’ cp Steenkamp (5-9); s.t. 43’ m. Serra (5-14), 55’ cp Steenkamp (5-17), 58’ m. Antinori tr Galimberti (12-17), 63’ m. Gonzalez (17-17), 65’ cp Steenkamp (17-20), 76’ m. Gonzalez tr Galimberti (24-20).



Rugby Milano: Fumagalli (VC), Vinciguerra, Battegazzore, Angelini, Arena (45’ Galimberti), Aquaro (50’ Straccali), Mendonça (50’ Gentili), Innocenti, Corona (76’), Lacenere (58’ Sbalchiero), Perego, Brunetti (45’ Ferraresi), Gonzalez (43’ Trejo), Antinori (C) (58’ Deregibus), Odorisio (45’ Gambande). All. Brolis F.



Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Delrio, Russo, Serra, May, Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Marcellan (58’ Pedroni), Kone, D’ambola, Muciaccia (52’ Wright), Shelqeti (65’ Marchetto), Ruijgrok. All. Anversa.



Arbitro: Santocono Antonio (RG). Punti conquistati in classifica: Rugby Milano 5 - Amatori Rugby Alghero 1. Cartellini: 31’ giallo Battegazzore (Milano); 50’ giallo Marcellan (Alghero).