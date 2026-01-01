Cor 4 aprile 2026 Sassari: lotta alle baby-gang Nei giorni scorsi i militari della Stazione dei Carabinieri di Sassari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale per i Minorenni di Sassari nei confronti di due student



SASSARI - Nei giorni scorsi i militari della Stazione dei Carabinieri di Sassari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale per i Minorenni di Sassari nei confronti di due studenti minorenni, ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata in concorso, tentata estorsione aggravata in concorso, violenza privata e minaccia commessi ai danni di propri coetanei.



Il provvedimento scaturisce da una delicata e accurata attività d’indagine condotta dai carabinieri e diretta dalla Procura per i Minorenni di Sassari, che ha permesso di accertare che i due giovani si erano resi responsabili di una rapina consumata lo scorso 22 febbraio in via Manno. In quell’occasione, presso una fermata dell’autobus, gli indagati, senza apparente motivo, avrebbero sottratto con la forza e previa minaccia un cappellino di una nota marca a un loro coetaneo. I successivi approfondimenti investigativi, condotti nel quadro delle attività dell’Arma volte a garantire l’incolumità e la tutela dei più giovani, hanno fatto emergere l’esistenza e l’operatività di una vera e propria baby gang capace di mortificare numerosi coetanei.



Grazie a numerosi testimoni e all’analisi delle immagini riprese dai sistemi di video-sorveglianza di diversi mezzi di trasporto, è stato possibile accertare che non si trattava di un episodio isolato, infatti i due indagati già lo scorso 9 gennaio si erano resi protagonisti di un analogo episodio. Nello specifico, mentre si trovavano a bordo di un autobus di linea in transito in via Tavolara, avevano tentato di estorcere una piccola somma di denaro a un altro minore e, non riuscendo nell’intento, gli stessi avevano prima privato la vittima delle scarpe da ginnastica tentando inutilmente di venderle ad altri ragazzi e, successivamente, hanno provato a sottrargli il giubbino, impossessandosi infine di una scatola di cioccolatini.



Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, uno dei minorenni è stato condotto presso una comunità per minori con obbligo di permanenza nella struttura e l'inserimento in un percorso educativo, mentre l’altro giovane è stato sottoposto alla misura della permanenza domiciliare. Per il principio della presunzione d'innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà una sentenza irrevocabile di condanna.