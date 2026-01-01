S.A. 17:36 A Promocamera un Padiglione per il rilancio delle eccellenze È stato ufficialmente pubblicato l´Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, una chiamata a raccolta per imprese, associazioni ed enti interessati a proporre eventi e manifestazioni fieristiche per il biennio 2026-2027



SASSARI - Il cuore espositivo del Nord Sardegna è pronto a tornare a battere. Con la conclusione della riqualificazione strutturale prevista per la primavera del 2026, il Padiglione di Promocamera si ripresenta al mercato non solo come una struttura rinnovata, ma come un vero e proprio acceleratore di sviluppo economico per l’intero territorio. È stato ufficialmente pubblicato l'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, una chiamata a raccolta per imprese, associazioni ed enti interessati a proporre eventi e manifestazioni fieristiche per il biennio 2026-2027. L’intervento di restyling ha trasformato il Padiglione in un’infrastruttura all’avanguardia. Oltre 4.000 mq coperti e 8.000 mq di aree esterne sono stati oggetto di un profondo lavoro di efficientamento energetico e riqualificazione funzionale. La struttura, situata in una posizione strategica tra il porto di Porto Torres e l’aeroporto di Alghero, è ora pronta a ospitare eventi di respiro internazionale, garantendo comfort, sicurezza e sostenibilità.



L'obiettivo di Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, è chiaro: selezionare progetti che non siano semplici esposizioni, ma motori di crescita.

La vera novità dell’Avviso risiede nell’apertura alle collaborazioni. Come sottolineato dal provvedimento approvato, Promocamera e la Camera di Commercio non si limiteranno a concedere gli spazi, ma potranno valutare l’attivazione di partnership strategiche e azioni di sostegno per le iniziative ritenute particolarmente meritevoli e d'impatto per il tessuto imprenditoriale locale. L’invito è rivolto a soggetti pubblici e privati con comprovata capacità organizzativa. Le proposte saranno valutate in ordine cronologico, con una prima scadenza fissata per il 15 aprile 2026. Un'ulteriore finestra di valutazione è prevista per il mese di settembre 2026, compatibilmente con le disponibilità residue.



Il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, inquadra l'operazione in una prospettiva di crescita globale: «Con il completamento dei lavori di riqualificazione, il nostro Padiglione non si limita a cambiare aspetto, ma evolve in una piattaforma moderna e tecnologicamente avanzata, pensata per proiettare le imprese verso i mercati internazionali. Non restituiamo semplicemente un 'contenitore', ma potenziamo uno strumento strategico che è già il simbolo di una Sardegna capace di investire sulla qualità e sulla doppia transizione, ecologica e digitale. Questo spazio si conferma come il naturale palcoscenico per le nostre eccellenze, dall'agroalimentare alla nautica, con una veste finalmente all'altezza delle sfide globali».



La Presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, punta l'accento sulla nuova filosofia di gestione e sull'importanza del fare rete: «Promocamera consolida il proprio ruolo di guida per il territorio, proponendosi oggi con una veste rinnovata e ancora più funzionale. L’Avviso che pubblichiamo segna un cambio di passo: non ci limiteremo a gestire la logistica degli spazi, ma vogliamo costruire partnership strategiche con chi propone progetti di valore. Vogliamo che questa 'casa dell'impresa' sia una struttura vibrante, dove la creatività del business trovi nel supporto istituzionale il carburante necessario per trasformarsi in successo territoriale. Accompagneremo le iniziative più meritevoli per garantire ricadute concrete su tutta la nostra economia». Il Direttore di Promocamera, Luigi Chessa, che focalizza l'attenzione sull'operatività e sulla missione gestionale della struttura: «Il nostro obiettivo è trasformare il Padiglione da semplice spazio espositivo a un vero hub di servizi avanzati per l'impresa. Con il completamento di questi interventi, non offriamo solo metri quadri, ma un’infrastruttura resiliente, sicura e tecnologicamente interconnessa, capace di abbattere le barriere tra locale e globale. La struttura evolve insieme alle esigenze del mercato: siamo pronti a gestire flussi e format complessi, garantendo agli organizzatori un supporto tecnico e logistico di eccellenza per tradurre ogni manifestazione in un risultato misurabile per l'economia del territorio.»