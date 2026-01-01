S.A. 9:16 Premio Sagra dell´Eccellenza ad Uri La Pro Loco di Uri – che questo fine settimana festeggerà la 34° edizione della Sagra del Carciofo - entra ufficialmente tra le eccellenze italiane ottenendo il Marchio di Qualità EPLI 2025 – “Sagra d’Eccellenza” per la storica Sagra del Carciofo



URI - Un riconoscimento che premia oltre trent’anni di impegno, passione e visione. La Pro Loco di Uri – che questo fine settimana festeggerà la 34° edizione della Sagra del Carciofo - entra ufficialmente tra le eccellenze italiane ottenendo il Marchio di Qualità EPLI 2025 – “Sagra d’Eccellenza” per la storica Sagra del Carciofo. Il prestigioso attestato, conferito dall’Ente Pro Loco Italiane, rappresenta un traguardo di grande valore per l’associazione e per l’intera comunità di Uri. Un risultato che certifica la qualità organizzativa della manifestazione, la coerenza con le tradizioni locali, la capacità di valorizzare il territorio e l’attenzione crescente verso un modello di festa che non è soltanto gastronomia, ma esperienza culturale e identitaria.



La consegna ufficiale del riconoscimento avverrà il 18 marzo a Roma, nella sede di Montecitorio, dove il direttivo della Pro Loco di Uri, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ritirerà il premio in una cerimonia nazionale dedicata alle realtà che si sono distinte per eccellenza e autenticità. Il marchio “Sagra d’Eccellenza” viene attribuito alle manifestazioni che si caratterizzano per costanza nel tempo, radicamento nella comunità, rispetto delle tradizioni, qualità dell’offerta e capacità di promuovere in maniera virtuosa il territorio. Elementi che la Sagra del Carciofo di Uri ha saputo consolidare in oltre tre decenni di storia, trasformando un evento dedicato al Carciofo Sardo Spinoso DOP in un appuntamento capace di coniugare cultura, agricoltura, turismo e partecipazione attiva.



Negli anni la manifestazione ha saputo evolversi, affiancando alla proposta gastronomica percorsi esperienziali, visite guidate, momenti di approfondimento culturale, collaborazioni con scuole, associazioni e realtà provenienti da tutta l’isola. Un modello organizzativo che ha messo al centro la comunità, rendendola protagonista e non semplice spettatrice. Il riconoscimento EPLI rappresenta dunque non solo un premio alla qualità dell’evento, ma anche una certificazione del valore sociale e culturale che la Sagra del Carciofo ha assunto per Uri e per l’intero territorio del Coros. «Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge volontari, istituzioni, produttori e cittadini – sottolinea la presidente della Pro Loco di Uri, Antonietta Capozzoli –. La Sagra del Carciofo è cresciuta nel tempo mantenendo salde le proprie radici e investendo su un percorso che unisce tradizione e innovazione. Ricevere il Marchio di Qualità “Sagra d’Eccellenza” significa vedere riconosciuto l’impegno costante della nostra comunità e ci sprona a fare ancora meglio». Con il riconoscimento nazionale, la Pro Loco di Uri rafforza il proprio ruolo nel panorama delle manifestazioni italiane di qualità, confermando la Sagra del Carciofo come evento identitario e vetrina d’eccellenza per il territorio. Il 18 marzo, a Montecitorio, non sarà premiata soltanto una manifestazione, ma l’intera comunità che, anno dopo anno, continua a credere nel valore delle proprie tradizioni.